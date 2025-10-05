Prueba de Jasa Raharja apoya a MISMES para que se muden para ir internacional

Yakarta, Viva – Jasa raharja Participe en el 24 ° evento de la Feria de Trabajo de Handicrafías Internacionales de Yakarta (Inacraft) que se celebró del 1 al 5 de octubre de 2025 en el Centro de Convenciones de Yakarta (JCC).

La presencia de Jasa Raharja en este prestigioso evento se convirtió en una manifestación tangible del compromiso de la compañía en apoyar el empoderamiento de micro, pequeñas y medianas empresas (Umkm) La guía es poder competir con la arena nacional e internacional.

Este año, Inacraft lleva el tema «Craft, Culture, Future» con un enfoque en el desarrollo de los actores de los jóvenes, a saber, la generación creativa de jóvenes en el campo de la artesanía.

A la exposición, que ha sido conocida como uno de los eventos artesanales más grandes del sudeste asiático, asistió más de 1.100 MIIL de varias regiones en Indonesia.

Este evento también es un foro para promoción y transacción. producto Leading local, con un objetivo del valor de transacción de RP100 mil millones y un contrato de comercio internacional de alrededor de USD 1.5 millones.

En el caso, Jasa Raharja acompañó a nueve a

Estos actores de UMKM cuentan con una variedad de productos superiores como artesanías de ratán, accesorios étnicos, moda hecha desde ecoprint, hasta el trabajo de arte de madera típico de Lombok.

Plt. El director de Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dijo que la participación de Jasa Raharja en Inacraft 2025 era parte de la implementación de principios Ambiental, social y de gobierno (ESG) que la empresa ejecuta.

«Jasa Raharja continúaapoyo UMKM fomentó que la escala aún es local, los levantamos e introducimos sus productos a los compradores nacionales, y si es necesario llegar internacionalmente. Especialmente en Inacraft 2025, el tema de Youthpreneur que crió a jóvenes artesanos. Queremos alentar a las creaciones de jóvenes artesanos a ser mejor conocidos y tener competitividad global «, dijo Dewi.

Agregó Dewi, la asistencia de los servicios de Raharja para UMKM fomentó no solo detenido en la etapa de capacitación o asistencia, sino que también continuó ampliándose a través de la oportunidad de participar en exhibiciones a gran escala como Inacraft.

A través de este paso, Jasa Raharja espera que los actores de MIPYME puedan ganar experiencia directa interactuando con compradores potenciales, comprender las tendencias del mercado y mejorar las capacidades de promoción de productos e innovación.