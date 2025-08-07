¿Prueba de escándalo o una gran calumnia?

Yakarta, Viva – Polémica que arrastró el nombre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamily antiguos modelos de revistas para adultos, Lisa MarianaAhora alcanza un punto crucial. El jueves 7 de agosto de 2025, ambos se sometieron oficialmente a Tes ADN Junto con una niña con la CA inicial, que se afirma que es el bebé de su relación.

Aunque llevado a cabo en el mismo lugar, el edificio Bareskrim Polri, el sur de Yakarta, Ridwan Kamil y Lisa Mariana se sometieron a un proceso de muestreo en diferentes lugares y no tuvieron tiempo para encontrarse cara a cara. Sin embargo, la declaración de cada parte ilustra cuán importante y emocional es este momento. Aquí hay dos perspectivas principales en el caso de que se convirtiera en el foco nacional. ¡Yuk, desplazamiento!

1. Ridwan Kamil: Iniciativa de prueba para completar el problema

Ridwan Kamil llegó temprano al edificio Bareskrim, precisamente a las 08.57 WIB. Solo salió alrededor de 13.42 WIB después de someterse a una serie de procesos que duraron más de 4 horas. Para la tripulación de los medios, el hombre que se llama familiarmente Kang Emil enfatizó que la iniciativa de realizar una prueba de ADN provenía de sí mismo.

«Esperemos que esta prueba sea la respuesta a lo que hemos estado luchando», dijo Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil dijo que el propósito de este paso era poner fin a la polémica que ya se había convertido en consumo público. Lamentó cómo este tipo de problema personal podría continuar rodando sin claridad, por lo que sintió la necesidad de hacer algo para no seguir siendo una pelota salvaje en la comunidad.

«Por lo tanto, tomamos la iniciativa para que no se prolongue, para que esté completa para que la comunidad no se trate de cosas que no necesitan usarse completamente como consumo público, más o menos», agregó.

Como se sabe, Ridwan Kamil también informó a Lisa Mariana a la Policía de Investigación Criminal por presunta difamación el 11 de abril de 2025. En el informe, acusó a Lisa de haber difundido información personal y engañar a las redes sociales. El informe está registrado con el número LP/B/174/IV/2025/Spkt/Bareskrim Polri y ahora es manejado por la Dirección de la Ley Criminal (DittipidSiber).

2. Lisa Mariana: plena confianza de que Ridwan es el padre de su hijo

No mucho después de que salió Ridwan Kamil, Lisa Mariana también fue vista saliendo del sitio de inspección. Fue acompañado por su abogado, Jhonboy Nababan, y la princesa, CA, que fueron tomadas por sus muestras de sangre y saliva.

Aunque no tenía tiempo para conocer a Ridwan directamente, Lisa se aseguró de que el proceso de prueba fuera sin problemas, aunque fue bastante emocional para ella como madre.

«Caminando suavemente, Alhamdulillah. Sí, es un poco suave, el niño pequeño es perforado por una aguja, por lo que está un poco llorando», dijo Lisa con voz temblorosa.

Según LISA, el proceso de muestreo se lleva a cabo por separado en diferentes pisos. Explicó que tanto él, Ridwan Kamil como la princesa, todos muestrearon la saliva y la sangre del equipo médico del equipo de investigación criminal.

«Diferentes pisos. Muestras de saliva y sangre», dijo brevemente.

Mientras tanto, el abogado de Lisa, Jhonboy Nababan, agregó que el proceso se estaba ejecutando sin obstáculos significativos. Dijo que su partido ahora solo estaba esperando los resultados oficiales del laboratorio que se esperaba que saliera en el futuro cercano.

«Así que solo tenemos que esperar los resultados, un máximo de 10 días, el más rápido será informado nuevamente», dijo Jhonboy.

Aunque los resultados de la prueba no se han anunciado, Lisa todavía muestra una creencia absoluta de que Ridwan Kamil es el padre biológico de su hijo.

«No es posible (el resultado es que Ridwan no es el padre de Celine)», dijo con firmeza y firmemente.

Esta creencia que había transmitido desde que subió por primera vez una captura de pantalla de su conversación con un hombre sospechoso de Ridwan Kamil en las redes sociales el 26 de marzo de 2025. En la carga, dijo que estaba embarazada del hijo del hombre, a saber, ca.

Comienza la espera pública

Ahora el público está esperando los resultados de la prueba de ADN como determinación de la dirección de esta historia: ¿se probará la acusación de Lisa Mariana, o más bien Ridwan Kamil está libre de rumores que han estado eclipsando su buen nombre?