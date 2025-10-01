Prueba de confort y rendimiento XPeng G6 Pro, duro en la inclinación y práctica cuando se estaciona

Yakarta, Viva – El editor viva.co.id tuvo la oportunidad de probar directamente Xpeng G6 Pro Long Range en la agenda de Media Drive de Yakarta-Bandung, que se celebró el 29 de septiembre al 1 de octubre de 2025.

Leer también: Se revelan las especificaciones del XPeng G6 Pro, ¿cuál es la diferencia con el XPeng G6 estándar?



Este último SUV eléctrico se lanzó oficialmente en el Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 el 23 de julio. Erajaya activo de estilo de vida como el único agente del titular de la marca Xpeng (ATPM) en Indonesia lanza el G6 Pro con una etiqueta de RP619 millones de RP619 millones en la carretera Jacarta.

Xpeng trae una visión de presentar una movilidad futura que es más inteligente, conectada y sostenible. No es sorprendente que el G6 Pro esté repleto de una serie de tecnología Xpeng típica, que van desde el sistema de asistencia de conducción XNGP, chip de turbh, capacidad de sobrealimentación, hasta inteligencia artificial en IA SmartCockpit.

Leer también: Nuevos autos eléctricos Gac Aion solo necesita cobrar 18 minutos, el precio de los 200 millones de IDR





Interior Xpeng G6 Pro Foto : Abdul Aziz Masindo/Viva.co.id

Diseño futurista con un toque premium

Leer también: El nuevo SUV Denza se vende pronto, el precio de IDR 800 millones



En apariencia, el G6 Pro viene con un diseño de SUV Coupe, reflejado en la parte posterior de los elegantes. La fascia frontal es más futurista gracias al nuevo modelo de la barra LED de la barra LED diseñada para integrarse en una línea sin interrumpir, creando una impresión moderna y minimalista.

La impresión premium se siente cada vez más en el costado a través de la puerta sin un marco de vidrio (puerta sin marco). Pequeños detalles como el limpiaparabrisas trasero escondido debajo del alerón también mostraron la atención de Xpeng en la pulcritud del diseño.



Xpeng G6 Pro Foto : Abdul Aziz Masindo/Viva.co.id

Yakarta -Bandung

El juicio comienza desde Pondok Indah Golf, South Yakarta, con una condición de batería del 97 por ciento. Xpeng G6 Pro Ofreciendo tres modos de conducción, a saber, Eco, Comfort y Sport.

En el área del sur de Yakarta, la moda de confort es la primera opción. En este entorno, la dirección asistida se siente ligera, la respuesta del pedal del freno es más suave y el sistema de frenado regenerativo funciona suavemente.

El ambiente de la cabina era cómodo gracias al vidrio doble que reduce efectivamente el ruido exterior, además de una posición ergonómica sentada con un asiento completo y un entorno de dirección.

Al ingresar a la carretera de peaje, el equipo editorial recurrió al modo deportivo. Se siente la diferencia directa, la dirección asistida se vuelve más pesada, el pedal del freno es más receptivo y una potencia de motor eléctrico de 218 kW con un par de 440 nm pronto ‘se mueve’ cuando el pedal de gas se enciende.

En el papel, la aceleración de 0-100 km/h es de solo 6.7 segundos. De hecho, cuando se invita a penetrar 140 km/hora, el automóvil permanece estable y estable en su camino.

Sin embargo, el personaje de la suspensión tiende a ser bastante difícil, especialmente cuando se cruza el camino de peaje MBZ. El golpe se siente rígido, pero en realidad da ventaja en el control, el rollo del cuerpo apenas se siente al maniobrar en la esquina.

Al pasar por un camino lleno de baches o policías baches, la suspensión todavía muestra el carácter de la empresa, no excesiva gentil, pero aún relativamente cómoda.

Al llegar al InterContinental Hotel Dago, Bandung, Odómetro grabó un viaje hasta 195.5 km con una batería restante del 59 por ciento, para el modo deportivo récord de manera más dominante.

Eficiencia de la batería y tecnología inteligente

Xpeng G6 Pro está equipado con una batería LFP de 80.8 kWh. Gracias a la tecnología de carga rápida de DC, cobrar del 10 al 80 por ciento solo requiere aproximadamente 12 minutos.

Después de recargar la batería, al día siguiente, el Xpeng G6 Pro fue invitado al Medan cuesta arriba a Tangkuban parahu, este SUV eléctrico tampoco estaba abrumado. Cuatro adultos en la cabina no reducen la energía, el automóvil todavía condujo suavemente para conquistar la inclinación en esfuerzo menos.



Prueba de manejo XPeng G6 Pro Yakarta-Bandung Foto : Abdul Aziz Masindo/Viva.co.id

Estacionamiento inteligente y autónomo

Cuando se prueba, el sistema de estacionamiento funciona automáticamente sin problemas. El desplazamiento de ida y vuelta se siente suave sin golpes ásperos.

De hecho, el G6 Pro admite la función de estacionamiento autónoma que se puede controlar directamente a través de la aplicación para teléfonos inteligentes, lo que se suma a la impresión sofisticada y práctica.

Xpeng G6 Pro está equipado con 29 sensores que consisten en una cámara, radar ultrasónico, a radar de onda milimétrica. Todos están controlados por el procesador Nvidia Orin para admitir 17 características de hinojo, incluido el estacionamiento automático.

Pero hay una pequeña nota, una serie de funciones todavía se centran en la pantalla de la unidad de la cabeza, como la configuración del espejo de la vista trasera, enciende el aire acondicionado trasero, enciende las luces de la cabina, para ajustar la temperatura de CA.

Para los nuevos usuarios, esto puede sentirse menos prácticos y prácticos botones físicos. Afortunadamente, la pantalla táctil de 15.6 pulgadas es muy receptiva gracias al chipset Snapdragon 8295.

Conclusión

En general, el Xpeng G6 Pro no solo ofrece diseños modernos, sino también un rendimiento difícil y una tecnología inteligente relevante para el mercado premium de SUV eléctrico en Indonesia. A pesar de que la suspensión es bastante rígida y algunas funciones aún dependen de las pantallas táctiles, la comodidad de la cabina, las velocidades de carga de la batería y las características autónomas hacen que el G6 Pro digno de un competidor serio en el segmento EV patria.