Prueba de chat y videollamadas Lisa-Ridwan Kamil Jueces rechazados

Bandung, Viva – El panel de jueces del Tribunal de Distrito de Bandung rechazó las seis pruebas presentadas por el abogado Lisa Mariana En la audiencia de demanda civil contra el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil, lunes (22/09/2025). Se considera que la evidencia en forma de capturas de pantalla de conversación y recortes de videollamadas no cumple con los requisitos formales, por lo que no se puede aceptar como evidencia válida en el juicio.

La agenda de prueba esta vez debería ser la etapa de presentar evidencia del demandante. Sin embargo, debido a las deficiencias, el panel de jueces solicitó que se mejorara la evidencia. «Hay un ligero cambio, por lo que el juicio se pospone la próxima semana. Completaremos y agregaremos evidencia, incluidos los documentos de la red que fortalecen la validez», dijo Fredy Simamora, abogada de Lisa Mariana.

Fredy agregó, su partido planea completar la evidencia digital con documentos adicionales en forma de datos de conexión de red (APN) para fortalecer la validez.

Mientras tanto, el abogado de Ridwan Kamil, la musulmana Jaya Butar, enfatizó que su partido no estaba preocupado por la evidencia presentada por el demandante. «Estamos esperando la prueba válida del demandante. Estamos listos para responder todo con evidencia válida», dijo.

La sesión de seguimiento se llevará a cabo la próxima semana con una agenda de prueba adicional de Lisa. El propio Ridwan Kamil eligió esperar una prueba formal válida antes de dar una respuesta oficial ante el panel de jueces.

Para el registro, este caso se deriva de la afirmación de Lisa Mariana que dijo que tenía hijos de Ridwan Kamil. Sin embargo, los resultados de la prueba policial de ADN Bareskrim declararon que no había una relación biológica entre los dos. Sin embargo, Lisa continuó continuando la demanda civil con acusaciones de actos contra la ley. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)