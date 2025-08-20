Prueba de ADN negativa para niños de Ridwan Kamil, ¿hay ingeniería? Esta es la palabra abogada de Lisa Mariana

Yakarta, Viva – Largo misterio sobre la polémica de un niño famoso Lisa Mariana finalmente encontré una respuesta. Pusdokkes Polri anunció oficialmente los resultados Tes ADN que ha sido esperado por el público. Como resultado, se confirma que el niño con la CA inicial no es la carne y la sangre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil.

Leer también: KPK llama a Lisa Mariana el 22 de agosto con respecto a la supuesta corrupción de BJB



«Ha presentado los resultados del ADN con los resultados de que el hermano de RK con los hijos de las iniciales LM CA no tuvo una compatibilidad de ADN o no idéntica», dijo el jefe de la Sub Dirección I de la Ley Penal de Siber Bareskrim Polri, comisionado de policía Rizki Agung Prakoso, de la sede de la policía nacional, Jakarta, miércoles de 2025. ¡Desplácese por la información completa!

Las pruebas de ADN se llevan a cabo utilizando muestras de sangre y saliva para garantizar relaciones biológicas.

Leer también: Los resultados de la prueba de ADN son finales, Ridwan Kamil pide chismes para detener el hijo de Lisa Mariana



«El examen se llevó a cabo para descubrir la relación biológica si había una relación entre los niños LM y los hermanos RK», dijo nuevamente.

Anteriormente, el público estaba esperando la certeza de los resultados de la prueba de ADN que se había programado el 20 de agosto de 2025. Esto fue revelado previamente por Karo Labdokkes Pusdokkes Polri, general de brigada Sumy Hastry Purwanti.

Leer también: Después de que salió la prueba de ADN, Lisa Mariana: ¡Desmárgalo a fondo!



Para el registro, Ridwan Kamil primero pulió Lisa Mariana en abril de 2025 se relacionó con la supuesta difamación. El informe fue recibido por la Policía de Investigación Criminal con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El drama comenzó cuando Lisa subió una captura de pantalla en su conversación personal con alguien sospechoso de Ridwan Kamil el 26 de marzo de 2025. Incluso afirmó estar embarazada del hijo del ex gobernador.

Después de que se anunciaron los resultados del ADN, Lisa a través de su asesor legal, Jhon Boy Nababan, habló. Afirmó que recibieron los resultados del examen y no sospechaban de la ingeniería.

«Gracias a todos los que han estado esperando los resultados del ADN Sí. También ha sido liberado de la sede de la Policía Nacional Pusdokes por los resultados, lo que es claro por la asesora legal Lisa Mariana, gracias a la Unidad de Investigación Criminal y Pusdokes Bareskrim por funcionar de la muestra de la prueba de ADN hasta ahora hasta ahora los resultados y realmente aceptamos los resultados», dijo.

Jhon agregó, su partido estaba satisfecho con el proceso llevado a cabo.

«Al igual que la declaración del RK, cualquiera que los resultados sigan siendo responsables en el futuro y estamos muy satisfechos. Como para nuestros clientes, habrá su propia opinión para el problema de la prueba de ADN se transmitirá en el futuro. Creo que esto es suficiente», dijo.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una prueba de ADN, Jhon afirmó no poder responder.

«Si la respuesta de Lisa no puedo responder porque hoy solo quiero conocerlo», dijo.

Pero aseguró que la asistencia legal continuara.

«Ciertamente, si el nombre de nuestra lucha por nuestra cliente Lisa Mariana debe haber. Continuaré acompañando a mis clientes todos los problemas de castigo hasta su finalización», dijo.

Con respecto a la supuesta ingeniería de los resultados de las pruebas de ADN, Jhon negó fuertemente.

«El aviso de Lisa no tiene ingeniería. Creo que este es un profesional dirigido por los Pusdokes de la Policía Nacional, por lo que no creemos que haya una ingeniería en absoluto», dijo.

El abogado también enfatizó que las personas ya no necesitan especular.

«No creo que deba discutirse más, lo que está claro es que tenemos que tolerar, la gente está esperando esto, sí, este es el resultado», concluyó.