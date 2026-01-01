Proyectos de ley que exigen palas de nieve para el partido final en el estadio Highmark

El billetes de búfalo Necesito ayuda por última vez en el Highmark Stadium de Orchard Park, Nueva York.

En lo que será el último partido en el histórico Highmark Stadium, ¿qué es más apropiado que varios pies de nieve llenando las gradas?

Se informa que el estadio vio 13,8 pulgadas de nieve durante la noche, y las estimaciones actuales predicen que podría caer otro pie antes del partido del domingo por la tarde contra el Jets de Nueva York.

Es por eso que los Bills buscan la ayuda de su leal Bills Mafia.

La organización busca ayuda de cualquier persona mayor de 18 años el sábado 3 de enero.

Los Bills pagan $20 por hora y ofrecen comida y bebidas calientes a todos los voluntarios.

Les recuerdan a los fanáticos que se vistan apropiadamente, pero se han asociado con un patrocinador para endulzar la olla de Bills Mafia.

«Para celebrar que los fanáticos hicieron posible el juego final de la temporada regular en el Highmark Stadium, Highmark Blue Cross Blue Shield proporcionará a los primeros 500 paleadores guantes de invierno con la marca Highmark Stadium», dijo. comunicado emitido por el equipo lee.

Bud Light también intervino para unirse al tren de merchandising, ofreciendo sombreros personalizados a los paleadores en el lugar.

«Bud Light y los Bills regalarán gorros de invierno a más de 21 paleadores seleccionados antes de que la cerveza de edición limitada ‘Blizzard Brew’ hecha con nieve purificada esté disponible durante el partido del domingo en el Highmark Stadium», se lee en el comunicado. “Los fanáticos pueden traer sus propias palas, pero las palas serán proporcionadas por los Bills, ABM y Bud Light”.

Si esta oportunidad te interesa, puedes registrarte usando este enlace.