Proyectos de ley enfrentan ‘presión’ para tomar decisiones sobre el receptor abierto veterano

Los Buffalo Bills sufrieron una desgarradora derrota ante el Broncos de Denver para frustrar sus esperanzas de Super Bowl, y ahora el equipo se dirige a sufrir más dolores en la temporada baja.

Los Bills enfrentan una situación de tope salarial ajustado, que los obligará a tomar algunas decisiones difíciles sobre los agentes libres. Un analista cree que los Bills enfrentarán una presión cada vez mayor sobre algunos jugadores clave que tal vez ya no encajen financieramente en Orchard Park.

Las facturas tienen una enorme clase de agentes libres

Como Matt Okada, analista de NFL.com Como se señaló, los Bills enfrentan una de las peores situaciones de tope salarial en la NFL. El equipo tiene varios jugadores clave en ambos lados del balón que se dirigen a la agencia libre sin restricciones, lo que los obliga a tomar algunas decisiones difíciles sobre cómo distribuir el dinero.

“En términos tanto de dinero actual como de participación instantánea en 2025, su grupo de agentes libres se encuentra entre los más notables de la liga, incluidos, entre otros, el centro Connor McGovern, el guardia izquierdo David Edwards, el esquinero Tre’Davious White, el profundo Jordan Poyer, los corredores Joey Bosa y AJ Epenesa, los tackles defensivos DaQuan Jones y Larry Ogunjobi, los apoyadores Matt Milano y Shaq Thompson, e incluso el pateador Matt Prater. y apostador Mitch Wishnowsky”, escribió Okada.

Okada señaló a otro jugador que se dirige a la agencia libre, uno que alguna vez tuvo un papel importante en la ofensiva: el receptor veterano Gabe Davis. Okada sugirió que los Bills necesitarán incorporar nuevos talentos en la posición de receptor abierto, pero hacerlo podría obligar a un veterano como Davis a encontrar un nuevo hogar.

«Gabe Davis y Brandin Cooks también están en esa lista, y aunque no es tan difícil perderlos, habrá mucha presión sobre el gerente general Brandon Beane para adquirir un receptor externo de calibre estelar para Josh Allen, lo que haría aún más difícil evitar un éxodo de veteranos a otra parte», escribió Okada.

Los Bills permitieron que Davis se fuera en la agencia libre el año pasado, lo que lo llevó a firmar con el jaguares de jacksonville. Davis hizo solo 20 recepciones para 239 yardas y dos touchdowns en una temporada acortada por lesiones, luego regresó a Buffalo en 2025.

Davis se perdió la mayor parte de la temporada mientras se rehabilitaba de la lesión y luego volvió a desempeñar un papel más ligero. Hizo sólo 12 recepciones para 129 yardas y un touchdown.