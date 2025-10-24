Proyectos de ley catalogados como aptos para el comercio para WR de 5,665 yardas

No es ningún secreto que el billetes de búfalo tuvo problemas de cara a su semana de descanso, perdiendo sus dos últimos juegos.

En la semana 5, el Facturas cayó al Patriotas de Nueva Inglaterra 23-20 y se dio la vuelta una semana después, perdiendo ante el Halcones de Atlanta 24-14.

Los Bills tuvieron problemas a la ofensiva en ambos juegos, y anotar sólo 34 puntos combinados en dos juegos no va a lograr el trabajo.

Buffalo necesita repensar su ofensiva antes de la fecha límite de cambios de la NFL del 4 de noviembre. Si bien los Bills no necesitan un corredor desde James Cook está teniendo una gran temporada, corriendo para 537 yardas y cinco touchdowns en seis juegos, el equipo podría buscar un receptor.

Los billetes podrían cambiarse por Calvin Ridley

Si bien hay algunos receptores que podrían estar disponibles en la fecha límite de cambios, Vinnie Iyer de Sporting News piensa Titanes de Tennessee receptor Calvin Ridley sería la mejor opción para Búfalo.

“Ridley está lesionado por ahora (tendón de la corva), pero se está perdiendo en el Titanes‘ movimiento juvenil juego de pases alrededor del mariscal de campo novato número uno en la selección general Sala de cámaras«, escribió Iyer el jueves. «Ridley tendría más sentido adjunto a un QB en jose alen quien puede empujar bien el balón hacia él y también convertirlo en una prioridad de la zona roja, como lo fue durante su joven apogeo con los Falcons”.

La estrella de los Titans ha registrado 16 recepciones para 290 yardas y cero touchdowns en seis juegos esta temporada.

El receptor de 30 años está en su séptimo NFL temporada y ha registrado 5,665 yardas recibidas y 40 touchdowns en 89 juegos.

Es posible que los titanes no quieran separarse de Ridley

Dado que la ofensiva de los Titans ha tenido problemas durante toda la temporada y el equipo actualmente tiene marca de 1-6, se ha especulado sobre canjear a Ridley. Sin embargo, desde que firmó un contrato de cuatro años y $92 millones la temporada baja pasada, los Titans están comprometidos con él hasta 2028, lo que significa que no hay un incentivo inmediato para separarse de él.

Sólo porque los Titans no se estén desempeñando bien como equipo de fútbol no significa que se separarán de uno de sus mejores jugadores. Tennessee necesita centrarse tanto en el presente como en el futuro. La mayor preocupación para los Titans es descubrir cómo ayudar a Ward a comenzar a mejorar después de su difícil comienzo esta temporada, durante la cual lanzó para 1,356 yardas, cuatro touchdowns y cinco intercepciones en los primeros siete juegos.

Si mantener a Ridley ayuda a Ward a convertirse en un mejor mariscal de campo, entonces no hay ningún precio que los Titans estén dispuestos a pagar para mover a Ridley.

Los Titans ya enfrentan desafíos con su núcleo receptor, especialmente después de separarse del veterano. Tyler Lockett el lunes, dejándolos aún más delgados en esa posición.

Buffalo debería considerar agregar un receptor en la fecha límite de cambios, pero Ridley puede no ser la mejor opción. No necesitan una superestrella; simplemente un jugador que puede estirar las defensas para mejorar el juego aéreo de Allen y otros receptores.

Los Bills regresarán a la acción este domingo y se enfrentarán a los panteras. Carolina ha sido un contendiente sorprendente esta temporada, con un récord de 4-3, por lo que Buffalo debe mantenerse alerta y no subestimarlos.