Proyectos de ley bajo fuego por la decisión ‘imperdonable’ de James Cook en la pérdida

El billetes de búfalo tuvo problemas para mover el balón en la derrota del lunes ante el Halcones de Atlantaanotando solo dos touchdowns y viendo una serie de series estancadas en la segunda mitad, en gran parte con el corredor estrella James Cook al margen.

Cook estuvo en el campo durante poco más de la mitad de las jugadas ofensivas del equipo en la derrota 24-14, lo que generó algunas críticas al entrenador en jefe Sean McDermott y al coordinador ofensivo Joe Brady. La derrota dejó caer Facturas de la posesión exclusiva del primer lugar en la AFC Este y en la semana de descanso enfrentando preguntas sobre su enfoque ofensivo.

Los Bills mantienen a James Cook fuera del campo

Como señaló el veterano reportero de los Bills y presentador de WGR 500, Howard Simon, los Bills se alejaron de su corredor estrella frente a un agresivo Halcones defensa. Esto fue especialmente cierto en tercera y cuarta oportunidad, donde el Facturas se alejó del Cook más pequeño contra un equipo de carga pesada.

«El recuento instantáneo de James Cook anoche fue del 52,6%. Su segundo nivel más bajo de la temporada», escribió Simon en un publicar en X. “Lo más bajo fue en la aplastante victoria sobre el Chorros. Según ESPN, Cook no estuvo en el campo durante ninguno de los Facturas 9 jugadas en 3er intento o 1 jugada en 4to intento. Eso es imperdonable”.

Cook aún así terminó con 87 yardas terrestres a pesar del bajo uso, lo que generó aún más críticas a medida que el Facturas se alejó de su jugador más eficaz. Al enfrentarse a una tercera y 1 mientras perdía un touchdown al final de la segunda mitad, el Facturas llamó un desafortunado barrido de jet al receptor abierto Elijah Moore que fue detenido cuando el receptor hizo girar la pelota.

Matt Parrino, reportero de Syracuse.com escribió que la incapacidad del equipo para mantener a Cook en el campo era aún más marcada en comparación con la forma en que los Falcons utilizaron al corredor Bijan Robinson.

“Cook jugó alrededor del 60% de las jugadas contra el Halcones. Fue un marcado contraste con Robinson del lado de Atlanta, quien estuvo en el juego durante aproximadamente el 80% de las jugadas», escribió Parrino. «Pero aparte del tiempo de juego, el uso de Robinson podría ser algo que Facturas mirar como modelo.

«El Halcones alinee a Robinson en la formación en pases y envíelo en movimiento para intentar encontrar enfrentamientos. Los Bills parecen conformarse con las carreras de Cook y ha habido poca creatividad en cómo intentan desplegarlo”.

Los proyectos de ley tienen una semana libre para reagruparse

Los Bills ahora se dirigen a la semana de descanso empatados con los Patriotas de Nueva Inglaterraquienes tienen el desempate después de vencer a los Bills en la Semana 5. El Facturas pueden usar el tiempo para abordar sus crecientes problemas en la ofensiva y al mismo tiempo recuperarse en la defensa.

El equipo ha estado esperando el regreso del linebacker Matt Milano, quien volvió a agravar una lesión en el pectoral. El esquinero de primera ronda Maxwell Hairston también es elegible para regresar de la lista de reservas lesionados, pero el equipo aún no ha abierto su ventana de práctica de 21 días.

Algunos analistas han sugerido que los Bills podrían adelantarse temprano en la fecha límite de cambios de la NFL al encontrar más ayuda para la ofensiva, con Águilas de Filadelfia El receptor abierto AJ Brown fue nombrado como uno de los principales objetivos potenciales.