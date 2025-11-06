Proyectos 10K de Elliot Grainge demandados por dinero de Internet por mala conducta

Proyectos 10K de Elliot Grainge ha sido demandado por Taz Taylor dinero en internetque alega que la empresa incumplió obligaciones fiduciarias y contractuales al retener millones de dólares.

La demanda, presentada el martes en el Tribunal Federal de Los Ángeles y revisada por Variedaddescribe un patrón de violaciones de contratos y malas conductas en relación con la participación en las ganancias, entre otros reclamos. Alega que 10K, a sabiendas, utilizó garantías cruzadas en cuentas y evadió el pago de la parte de las ganancias obtenida por Internet Money como parte de su empresa conjunta.

Internet Money inicialmente entró en la empresa conjunta con 10K en agosto de 2019 para contratar y desarrollar artistas con una división 50/50 de las ganancias netas. Tras la ejecución del contrato, Taylor comenzó a publicar música fuera del alcance del acuerdo, que creció en popularidad, lo que llevó a una negociación en 2020 para una enmienda que extendía la empresa conjunta hasta junio de 2024.

Según la demanda, informada por primera vez por Cartelera10K participó en un “patrón consistente y repetido de violaciones e incumplimientos de sus obligaciones bajo el Acuerdo de numerosas maneras”. Según el acuerdo, se requería que 10K obtuviera la aprobación de Internet Money con respecto a todas las decisiones comerciales y creativas, así como cualquier reasignación de costos de A&R y marketing. Internet Money afirma que 10K no cumplió con el acuerdo y “incurrió y cobró unilateralmente decenas de millones de dólares en deducciones” sin aprobación.

Más específicamente, Internet Money acusa a 10K de “diluir” y “regalar efectivamente” las ganancias del éxito de 2020 “Lemonade”, un éxito mundial que alcanzó el puesto número 6 en el Billboard Hot 100. La demanda afirma que 10K dio un anticipo de 500.000 dólares a un artista anónimo y luego renegoció el acuerdo sin la aprobación de Internet Money. También alega que 10K no cumplió con un acuerdo de participación en ganancias con Taylor con respecto a Iann Dior y ha impedido las solicitudes de auditoría.

Grainge, quien se convirtió en director ejecutivo de Atlantic Music Group en octubre de 2024, ha pasado años construyendo su negocio 10K, que ahora depende de Warner y cuenta con Trippie Redd y Ice Spice como firmantes. Un representante de 10K respondió a Variedad sin comentarios.

Internet Money busca millones en daños y perjuicios por causas que incluyen incumplimiento de contrato, contabilidad, incentivos fraudulentos, enriquecimiento injusto y más.