Proyecto de regulación regional de la KTR de Yakarta ajustado, los comerciantes y consumidores deben saber esto

Yakarta, VIVA – Los ajustes a las reglas de las áreas para no fumadores (KTR) en Yakarta han vuelto a llamar la atención del público después de que el DPRD de DKI Yakarta aprobara el Proyecto de Reglamento Regional (Raperda) en una reunión plenaria, el martes 23 de diciembre de 2025. Uno de los puntos importantes que también se ajustó fue la eliminación de las disposiciones que prohíben la exhibición de productos de cigarrillos en lugares públicos.

Este ajuste se realizó tras los resultados de la facilitación del Ministerio del Interior (Kemendagri), que solicitó que varios artículos en Borrador de Reglamento Regional KTR revisado porque se consideró que no tenía una base jurídica sólida. Es importante comprender este cambio, especialmente por parte de los comerciantes y consumidores de la capital.

Uno de los artículos que se eliminó fue el párrafo 4 del artículo 17, que anteriormente prohibía a los vendedores de cigarrillos mostrar o exhibir claramente los tipos y productos de cigarrillos en lugares públicos. El Ministerio del Interior considera que esta disposición no tiene una base jurídica adecuada.

Junto con la eliminación de este artículo, también se eliminan automáticamente las sanciones administrativas en forma de multa de 10 millones de IDR, según lo regulado en el artículo 18, apartado 6. El Ministerio del Interior afirmó que las disposiciones sobre sanciones no se pueden aplicar si los artículos principales ya no son válidos.

El presidente de la Agencia de Formación de Regulación Regional (Bapemperda) del DPRD DKI Yakarta, Abdul Aziz, aseguró que todas las recomendaciones del Ministerio del Interior se hayan tenido en cuenta en la discusión del Proyecto de Reglamento Regional de KTR. Según él, estos ajustes son parte de las obligaciones del gobierno regional en el proceso legislativo.

«Ha habido varios ajustes a partir de los resultados de la reunión de liderazgo conjunto. Pero definitivamente aceptaremos las recomendaciones del Ministerio del Interior», dijo Aziz en una declaración escrita el martes 30 de diciembre de 2025.

El observador de políticas públicas Trubus Rahardiansah enfatizó que es obligatorio dar seguimiento a los resultados de la facilitación del Ministerio del Interior. Esta disposición ha sido regulada en el Reglamento del Ministro del Interior Número 120 de 2018 junto con el Reglamento del Ministro del Interior Número 80 de 2015.

Este reglamento explica que los proyectos de reglamentos regionales que no ajusten los resultados de la facilitación del Ministerio del Interior no recibirán un número de registro. De hecho, este número es el principal requisito para que se establezca y promulgue oficialmente una normativa regional.

«Por lo tanto, se explica que si un Proyecto de Reglamento Regional ha recibido sugerencias de mejora a través de la facilitación del Ministerio del Interior, debe llevarse a cabo. Por lo tanto, no se puede esperar ni implementar más tarde», añadió.

Impacto para comerciantes y consumidores

Este cambio también está en el punto de mira de las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Varias comunidades de comerciantes que son miembros de la Coalición de MIPYMES de DKI Yakarta expresaron anteriormente su preocupación de que varias disposiciones del Proyecto de Reglamento Regional de KTR tuvieran el potencial de suprimir las actividades comerciales.