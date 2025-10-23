Proyecto de reglamento regional de KTR, Syafi Djohan destaca el impacto de endurecer la prohibición de fumar en lugares de entretenimiento nocturno

Jacarta – Dinámica de discusión de Proyectos de Reglamento Regional (Proyecto de reglamento regional) Área para no fumadores (KTR) DKI Yakarta todavía está en discusión. Comité Especial (Pansus) Proyecto de reglamento regional de KTR DPRD DKI Yakarta mantuvo discusiones bastante duras porque revisó las aspiraciones expresadas por la comunidad y las partes interesadas afectadas.

El miembro de la Comisión C DRPD DKI de la facción Golkar, Syafi Fabio Djohan, dijo que con respecto al Proyecto de Reglamento Regional sobre KTR todavía hay mucho debate debido a diversas aportaciones del público y las empresas de lugares de entretenimiento.

Según él, una normativa demasiado estricta podría tener un impacto en el sector de servicios, especialmente en los trabajadores del sector del entretenimiento nocturno.

«Apoyamos a KTR pero no estamos de acuerdo con la propuesta de endurecer KTR en las zonas de entretenimiento nocturno, porque no es un centro de servicios de salud ni un centro de enseñanza y aprendizaje. Aparte de eso, se considera que este endurecimiento tiene un impacto directo en la reducción de la facturación económica de la comunidad por la noche, especialmente de los trabajadores de servicios», dijo Syafi en su declaración escrita, el jueves 23 de octubre de 2025.

Según Syafi, los lugares de entretenimiento nocturno se incluyeron en el proyecto de Reglamento Regional de KTR, pero ahora existen posibles excepciones, especialmente en lo que respecta a la necesidad del principio de proporcionalidad.

«Aquí nuestra posición no es rechazar el espíritu del KTR, sino defender los principios de proporcionalidad y diferenciación regional, así como los principios de equilibrio y conveniencia tal como se establece en el artículo 2 del reglamento regional», dijo Syafi.

Syafi dijo que el Comité Especial DKI Jakarta DPRD KTR está revisando el estado de los lugares de entretenimiento nocturno en el Proyecto de Reglamento Regional sobre Áreas para No Fumadores.

«Por supuesto, hablamos sobre la base de los resultados de los hallazgos en el campo y esto no es sólo una suposición. Junto con los socios de trabajo, basándonos en los resultados integrados de la Oficina de Salud, Satpol PP y la Oficina de Turismo, que muestran que el nivel de cumplimiento del KTR en los clubes nocturnos sólo ha alcanzado el 20 por ciento. Aparte de eso, el FGD con los gerentes y trabajadores del entretenimiento. En realidad, están proponiendo estándares técnicos uniformes y mensurables de TKM para que puedan cumplirse. Así que esto se basa en datos empíricos, no sólo intereses económicos», afirmó Syafi.

En la última semana, la discusión del Proyecto de Reglamento Regional de Zonas para No Fumadores vivió una intensa dinámica con la inclusión de diversas aspiraciones comunitarias. Syafi afirmó que el Comité Especial de KTR tuvo en cuenta todas las aportaciones, tanto apoyando como rechazando varios artículos del proyecto de Reglamento Regional.