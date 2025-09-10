Proyecto de ley de la división de activos Entrando prioridad prioridad 2025

Yakarta, Viva – Ministro de derecho (Menkum), Supratman andi agtas dijo el proyecto de ley (RUU) de los activos que se enfrentan al Programa de Legislación Nacional (Prolegnas) Prioridad 2025.

Leer también: JCI se desplomó cuando reorganizó Sri Mulyani, Comisión XI DPR: No mucho se elevará



Factura de la división de activos También se propondrá que sea una iniciativa DPR que se debatirá este año.

Supratman reveló esto en una reunión de trabajo con el DPR Baleg en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Leer también: Tercer discurso de Prabowo en la Asamblea General de la ONU, después de Donald Trump y el presidente Brasil



«El gobierno acepta cuál es la propuesta de la iniciativa del DPR relacionada con los tres proyectos de ley que se incluirán anteriormente en la evaluación del Prolegnas 2025. Por lo tanto, el proyecto de ley sobre la División de Activos», dijo Supratman, citado el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Los otros dos proyectos de ley dijeron Supratman, a saber, el proyecto de ley sobre la Cámara de Comercio e Industria (Kadin), y el proyecto de ley sobre propiedades industriales.

Leer también: Raffi Ahmad hasta que se rumoreaba que Moreno era un jabat menpora, dijo la Comisión de la Cámara de Representantes X



Supratman dijo que el gobierno estaba realmente listo para discutir el proyecto de ley de acaparamiento de activos. También consideró que el DPR había cumplido la promesa de hacerse cargo del borrador de la preparación del proyecto de ley de agarre de activos.

Anteriormente informó, el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Se dice que prometió realizar discusiones inmediatamente relacionadas con el proyecto de ley (RUU) del agarre de activos.

Prabowo reveló la promesa cuando se celebró una reunión con el liderazgo de los partidos políticos (partidos políticos), líderes interreligiosos y líderes laborales en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.

«Prometió el primero, el proyecto de ley de acaparamiento de activos se discutió de inmediato», dijo el presidente Confederación de la Wea de todos los trabajadores de Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea en una conferencia de prensa.

Además del proyecto de ley para atrapar activos, Prabowo también prometió hacer un seguimiento de las demandas de los trabajadores, a saber, el proyecto de ley de mano de obra.

«Y también el proyecto de ley de trabajo solicitado por los trabajadores, pidió al orador del DPR que las partes discutieran de inmediato de inmediato, y acordó ser discutido de inmediato», dijo.