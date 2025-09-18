Proyecto de cortometraje ‘to Gaza, With Love’ lanzado por Joanna Quinn

La cineasta británica nominada al Oscar Joanna Quinn y un grupo de animadores internacionales están lanzando «To GazaCon amor: un anijam global «, una iniciativa para apoyar la causa palestina bajo la cual 329 cortometrajes de más de 50 países se estrenará en línea el 21 de septiembre.

La iniciativa, descrita en una declaración como «un acto colectivo de solidaridad con el pueblo de Gaza», está siendo coordinada por Animación Community for Palestine (AC4PAL), una organización fundada por Quinn, cuyo trabajo incluye el doble «Asuntos del arte» y «Fred» de los animadores canadienses, Thérèse Simard y Sam Decoste («Mary & Mimé,» Mary «).

Además de Quinn, los artistas de animación que han contribuido con su trabajo a «To Gaza, With Love» incluyen el Sam Fell nominado al Oscar de Gran Bretaña («Chicken Run: Dawn of the Nugget»); Raman Djafari, con sede en Alemania, conocido por su trabajo en videos musicales para personas como Coldplay, Elton John y Dua Lipa; y el Hosam Mohammed con sede en Gaza.

AC4PAL se creó mucho antes de los ataques y asesinatos liderados por Hamas del 7 de octubre de 2023 que marcaron el comienzo de la actual guerra de Israel-Hamas para apoyar el trabajo de Haneen Koraz, un animador con sede en Gaza. Koraz ha estado ejecutando talleres de animación con niños y mujeres desplazados en toda la región.

«A medida que la violencia se intensificaba, permaneció comprometida con su trabajo en los campamentos de Gaza, entregando 51 talleres de animación que ofrecían una vida creativa vital. También capacitó a un equipo de mujeres para llevar el trabajo hacia adelante, y hasta la fecha ha alcanzado a más de 1,500 niños y capacitó a más de 80 mujeres y madres”, según una declaración de AC4PAL.

Comentó a Koraz: «Para mí, las películas de ‘to gaza with love’ son un poderoso acto de solidaridad. Muestran que los artistas de todo el mundo se preocupan profundamente por Gaza, sobre nuestros hijos, nuestro arte y nuestro futuro. Estas películas nos dan fuerza y ​​nos recuerdan que no estamos olvidados. Los niños también me han dicho. otros.’ Incluso en medio de las dificultades, estas historias provocan esperanzas.