Proyectando las estadísticas para Caleb Williams y la ofensiva de paso de 2025 Bears

El entrenador en jefe Ben Johnson fue contratado por el Bears de Chicago Para hacer algo que nadie más en la historia de la franquicia ha hecho … convierte a los osos en una de las mejores ofensas de la NFL. Por supuesto, ha habido Blips a lo largo de los años en los que Chicago se clasificó como una de las principales ofensas de la liga, pero ningún entrenador ha demostrado ser capaz de hacerlo este año tras año. Aunque 2025 será el primer año de Johnson al timón, se verá como un indicador de lo que vendrá.

Lo que los fanáticos de los Bears estarán más interesados ​​no es solo si, sino lo rápido que Ben Johnson puede sacar lo mejor en el mariscal de campo de segundo año Caleb Williams. Como fanático de los Bears de toda la vida, sé que la ciudad ventosa está hambrienta de una ofensiva de pase competente, así que hoy, serviré a un divertido bouche, por así decirlo. Aquí están mis proyecciones para la ofensiva de pase de los Chicago Bears en 2025.

Caleb Williams hace historia de los Chicago Bears

Antes de que comenzara la temporada, Ben Johnson desafió a Caleb Williams Para completar el 70% de sus pases en 2025 después de completar el 62.5% (31º en la NFL) durante su temporada de novato. Desafortunadamente, aunque Jared Goff lo hizo el año pasado mientras jugaba para Ben Johnson en DetroitNo veo que suceda para el QB de 23 años en 2025.

Afortunadamente, hay otro marcador estadístico que los fanáticos de los Bears probablemente estarían aún más interesados ​​en ver alcanzar a Caleb Williams en su segunda temporada en la NFL. En más de 100 temporadas de fútbol profesional, los Chicago Bears nunca han tenido un lanzamiento de quarterback para 4.000 yardas en una sola temporada. Y antes de hacer una búsqueda rápida de Google para ver si hay otras franquicias que no han tenido un pasador de 4.000 yardas, la respuesta es ‘no’. Los Bears son el único equipo.

Teóricamente, esta racha tremendamente triste podría Llegue a su fin en 2025. Goff llegó a la marca de 4.000 yardas en cada una de las últimas tres temporadas, y la lista de Chicago está cargada con el tipo de armas que necesitaría para fabricar una ofensiva de paso de élite. Pero hombre, ha sido un siglo completo y ni una sola vez un QB se puso el azul marino y el naranja alcanzado esa marca.

Es decir, hasta 2025 … llámame optimista, o tal vez estoy loco, pero creo que nuestra pesadilla de larga duración finalmente termina esta temporada.

Los totales proyectados de 2025 proyectados de Caleb Williams: 370-567, 65.2% de finalización, 4,064 yardas, 28 touchdowns, 11 intercepciones

Roma Odunze se convierte en ‘el hombre’, mientras que DJ Moore da un ligero paso atrás

Problemas de química de Caleb Williams con Djome Moeure es He sido un tema candente en Chicago incluso antes de que Williams se convirtiera oficialmente en un oso, cuando Moore abogó por Justin Fields para regresar para otra temporada como QB1. Moore había establecido un récord personal de recepción (1,364) en 2023, pero luego vio que su producción se sumergió en menos de 1,000 yardas en la primera campaña de Williams. ¿Lo más decepcionante? Moore, que había sido una gran amenaza de juego a lo largo de su carrera, vio sus yardas por recepción de menos de 10.

Creo eso La figura rebota en 2025, pero con muchas más bocas para alimentar, no espero que Moore obtenga la misma participación en el objetivo esta temporada como lo ha hecho en el pasado. Williams miró el camino de Moore 140 veces en 2024, la mayor parte de cualquier cazador de pases por 19 objetivos, y 39 más que Roma Odunze. Ese no será el caso este año.

Muchos han pronosticado la temporada de Roma Odunze Break Out, incluido el entrenador de receptores abiertos de los Bears, Antwaan Randle El, quien le dijo a ESPN Ese Odunze tendría un papel más importante en la ofensiva que en su temporada de novato. Incluso si el recipiente de segundo año no se sube al nivel superior de los receptores de pases en la liga, espero que haga una historia de Bears propia este año.

13 receptores anchos diferentes de Bears han superado la marca de 1,000 yardas en una sola temporada. Este año, Roma Odunze lo hace 14.

Los totales de 2025 proyectados de Roma Odunze: 81 recepciones, 1,021 yardas, 7 touchdowns

Totales 2025 proyectados de DJ Moore: 78 recepciones, 897 yardas, 6 touchdowns

Colston Loveland, Luther Burden encuentra papeles en la temporada de novato

Tan emocionado como estoy por lo que el futuro puede ofrecer para los novatos Colston Loveland y Lutero cargaHice un esfuerzo consciente para moderar mis expectativas para sus primeras temporadas.

Colston Loveland estará muy involucrado en el juego aéreo de inmediato, y existe la posibilidad de que sea demasiado conservador con sus proyecciones. La comparación lógica para Loveland es el ala cerrada de los leones Soy laportaquien explotó para 86 recepciones, 889 yardas y 10 touchdowns en su temporada de novato bajo Ben Johnson. Todos parecen haberse olvidado de eso aunque después Brock Bowers fue absolutamente nuclear en su campaña de novato el año pasado.

Loveland no olfatea esos números de Bowers, e incluso acercarse a que coincidan con Laporta se siente como una pregunta difícil teniendo en cuenta cuántos objetivos figuran Caleb Williams para enviar a Odunze y Moore. Pero si Loveland revisara todas mis proyecciones, no me sorprendería. Los números del año dos de Laporta (60 recepciones, 726 yardas, 5 touchdowns) se sienten alcanzables, especialmente si Loveland demuestra ser un bloqueador lo suficientemente bueno donde Ben Johnson no puede justificar sacarlo del campo.

Para ser honesto, no tenía idea de qué hacer con Luther Burden. Por un lado, el potencial en bruto es difícil de ignorar. Cada vez que Burden tiene la pelota en sus manos, existe la posibilidad de que sea un jonrón. Pero tendrá que vencer a lo muy confiable Olamide zaccheaus Para los representantes en la ranura, y si todavía tiene problemas previos a los problemas, su tiempo de juego podría ser limitado.

Los totales de 2025 proyectados de Colston Loveland: 52 recepciones, 546 yardas, 5 touchdowns

Luther Burden’s Projected 2025 Totales: 33 recepciones, 398 yardas, 3 touchdowns

Los veteranos sirven como opciones secundarias sólidas

Hemos visto D’Andre Swift Operar en una ofensiva de Ben Johnson antes, y en esa temporada, atrapó 48 pases para 389 yardas y 3 touchdowns. Como pronto verá, no me desvié demasiado lejos de esos números, a pesar de que el equipo y la situación han cambiado.

Sabemos que en Detroit, el receptor de tragamonedas jugó un papel muy importante en la ofensiva de Ben Johnson, y eso podría significar que Olamide Zaccheaus es una parte más importante de la ofensiva de lo que esperábamos en mayo. Pero tengo una sospecha furtiva de que a mediados de temporada, muchas de las preocupaciones que los Bears tienen sobre Luther Burden no serán demasiado preocupantes.

Solo porque Colston Loveland cree obtener más objetivos en la posición del ala cerrada, no significa que debamos escribir Agricultor fuera todavía. Ben Johnson No será tímido con el uso de su personal de 12Y Kmet es un líder de vestuario muy respetado que no será expulsado solo porque el futuro en el puesto en Chicago es Loveland. Dicho esto, no se sorprenda si la producción de Kmet es la más baja desde su temporada de novato.

D’Andre Swift’s Projected 2025 Totales: 40 recepciones, 389 yardas, 1 touchdown

Totales de 2025 proyectados de Olamide Zaccheaus: 34 recepciones, 348 yardas, 2 touchdowns

Totales 2025 proyectados de Cole Kmet: 31 recepciones, 321 yardas, 3 touchdowns

Todos los demás: 18 recepciones, 144 yardas, 1 touchdown