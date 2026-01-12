Proyecta que BI reducirá las tasas de interés en 75 pb durante 2026, HSBC revela cronograma

Jacarta – HSBC proyecto Banco Indonesia (BI) recortará tasa de interés la referencia es de 75 puntos básicos (pb) a lo largo de 2026. Los recortes se realizarán en tres ocasiones, cada una en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre de 2026.

Así lo transmitió el director general, economista jefe y macroestratega de la India, economista de la ASEAN HSBC Global, Pranjul Bhandari, en un evento titulado «Perspectivas macroeconómicas y perspectivas de inversión para Indonesia 2026» en Yakarta, el lunes 17 de enero de 2026.

«Nuestra estimación es que podríamos ver tres recortes más de tasas de interés (BI), básicamente por un total de 75 puntos básicos hasta 2026 a medida que avanza el año», dijo Pranjul.

Dijo que actualmente Indonesia todavía tiene mucho margen en política monetaria en comparación con la política fiscal. Se trata de un esfuerzo por estimular el crecimiento económico, incluso mediante la reducción de la tasa de interés de referencia.

«Indonesia es uno de los países que tiene la oportunidad de aplicar una mayor flexibilización de la política monetaria, recortando las tasas de interés ahora, en lugar de aplicar más flexibilización fiscal en este momento», dijo Pranjul.

Además de eso, cree que el banco central debe tener cuidado al buscar oportunidades para hacer recortes, uno de los momentos adecuados es cuando el índice del dólar estadounidense experimenta debilidad.

«El Banco de Indonesia debe ser muy oportunista y buscar oportunidades cuando el índice del dólar (estadounidense) se debilite ligeramente, para que las monedas de los mercados emergentes parezcan relativamente fuertes, y aprovechar estas oportunidades para reducir las tasas de interés durante ese período», dijo Pranjul.

En cuanto a la política fiscal, considera que estimular el crecimiento a través de la política fiscal es bastante arriesgado para Indonesia en este momento, en consonancia con el déficit fiscal que alcanzará el 2,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en diciembre de 2025.

Por otro lado, según él, no hay necesidad de preocuparse por el aumento del déficit fiscal, en consonancia con la oportunidad de recuperación económica mundial en 2026.

«En mi opinión, el gobierno en realidad no necesita preocuparse por eso (el déficit), y aún puede continuar con un gran gasto, especialmente en el plan de comidas gratis y los planes de bienestar social, sólo porque creo que los ingresos fiscales serán un poco mejores este año», dijo Pranjul.