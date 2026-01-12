Próximo oponente, fecha y juego

El Rams de Los Ángeles han avanzado a la ronda divisional tras derrotar al panteras de carolina 34-31 en la ronda de comodines.

Fue un juego más reñido de lo que muchos fanáticos anticiparon, y hubo un gran susto de lesión en torno al mariscal de campo Matthew Stafford, ya que parecía sufrir una lesión en un dedo durante el juego. Afortunadamente, Ian Rapoport de NFL Network revelado que las radiografías de la lesión de Stafford resultaron negativas, lo que debería dejarlo libre para el enfrentamiento de la próxima semana.

«Las radiografías fueron negativas, no sufrió una dislocación, por lo que simplemente se dobló mucho hacia atrás», agregó Rapoport sobre la lesión en el dedo de Stafford.

Dicho esto, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el calendario de playoffs de los Rams.

El próximo oponente de los Rams: ¿contra quién jugará Los Ángeles en la Ronda Divisional de la NFL?

Desafortunadamente para los Rams, una vez más tendrán que viajar de gira. Esta vez, Los Ángeles se dirigirá a Chicago para enfrentarse al osos. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la Semana 4 de la temporada regular de 2023, donde los Bears ganaron 24-18 en el Soldier Field.

La fecha y hora de inicio del enfrentamiento Rams-Bears aún no se han anunciado, pero se actualizarán una vez que se publique.

Para aquellos que tengan curiosidad sobre el otro enfrentamiento de la NFC, el 49ers de San Francisco viajará a Seattle para asumir el halcones marinos.

Después de la ronda divisional, el Campeonato de la AFC se llevará a cabo el 25 de enero a las 3 p. m., y el Campeonato de la NFC seguirá a las 6:30 p. m., hora del Este. El Super Bowl está programado para el 8 de febrero a las 6:30 pm hora del Este.

Comentarios después de la victoria de los Panthers

Después del partido, el entrenador en jefe Sean McVay y Stafford habló con los medios sobre la victoria.

«Estoy muy contento de que hayamos tenido muchos de esos momentos en los que hablamos de que nuestras cicatrices son nuestra fortaleza y, afortunadamente, pudimos estar en nuestro mejor momento en esos momentos más importantes, y las tres fases estuvieron involucradas colectivamente en eso», dijo McVay.

En cuanto a la última jugada ganadora del juego, McVay agregó que sentía que él y Stafford estaban en la misma página y le dio crédito a Stafford por ser decisivo cuando más importaba.

“(Me sentí) bastante tranquilo (en el último viaje)”, dijo Stafford. «Bastante estable. Sentí que estaba viendo las coberturas muy bien. Los muchachos al frente hicieron un gran trabajo manteniéndome limpio en el último viaje también, dándome tiempo para hacer algunas progresiones».

En cuanto a su lesión en el dedo, Stafford agregó que «no fue agradable», pero pudo «hacerlo decentemente» y debería estar listo para jugar la próxima semana.

Ahora, los Rams comenzarán a prepararse para enfrentar a los Bears en territorio enemigo, ya que están un paso más cerca del Super Bowl.