Próximo oponente, fecha y juego

El camino ha sido trazado para CJ Stroud y el Tejanos de Houston. Ahora deben aclararlo.

Los Texans están jugando el último partido del fin de semana de comodines, como visitantes. Entonces, saben exactamente contra quién jugarán si avanzan a la Ronda Divisional. Eso significa derribar el Acereros de Pittsburgh el lunes por la noche.

Aún así, es valioso saber lo que podría suceder mientras se espera el resultado final de la primera semana del torneo. NFL postemporada.

Los Texans se enfrentarían a un oponente adecuado en los playoffs divisionales

Stroud y los Texans obtienen el beneficio de la claridad al jugar el último partido del fin de semana de comodines, aunque su misión sigue siendo la misma.

El domingo se resolvió el cuadro de playoffs de la AFC con el billetes de búfalo derrotando al jaguares de jacksonville en el primer juego, y el Patriotas de Nueva Inglaterra siguiente demanda contra el Cargadores de Los Ángeles en la copa de dormir.

Stroud y los Texans se enfrentarían a los Patriots, el segundo puesto, si avanzan.

Eso es mientras los Bills pasan a visitar al cabeza de serie No. 1. Broncos de Denver por el derecho a pasar al fin de semana del Campeonato de Conferencia.

Los Texans se enfrentaron a los Bills, Broncos y Jaguars durante la temporada regular, y solo salieron victoriosos del juego contra Buffalo. No se enfrentaron a los Patriots, pero los derrotaron en Nueva Inglaterra, donde se jugaría el partido de la próxima semana, en la Semana 6.

La NFL anunció anteriormente el 11 de enero que el partido será el domingo 19 de enero.

gerente general de los texanos Nick Caserio Pasó 20 años con la organización de los Patriots y varios jugadores.–incluido el tackle derecho titular Trent Brown–fueron seleccionados o jugaron para Nueva Inglaterra.

Los Texans podrían enfrentarse al Jugador Más Valioso en la próxima ronda

Stroud y la ofensiva de los Texans se enfrentarán a la cuarta mejor anotadora de los Patriots y a la octava defensa general de los Patriots durante la temporada regular.

Por otro lado, su número 2 en anotaciones y su número 1 en general se enfrentarán al potencial MVP.

Mariscal de campo de los patriotas drake maye superó Rams de Los Ángeles jugador de ataque Mateo Stafford como favorito en las apuestas para ganar el premio durante la temporada regular. Stafford desde entonces retomó el liderazgo en las apuestaspero la candidatura de Maye dice mucho sobre el pasador de segundo año.

Maye completó 17 de 29 pases para 268 yardas, 1 touchdown y 1 intercepción en la victoria sobre los Chargers.

En particular, añadió otras 66 yardas en 10 acarreos.

Esa capacidad de doble amenaza es de lo que la defensa de los Texans debe tener más cuidado, dadas sus dificultades con los mariscales de campo móviles en ocasiones durante la temporada regular. entrenador en jefe de los texanos De Meco Ryans También lamentó su propensión a permitir grandes jugadas defensivas hacia el final de la pizarra.

Texanos-Steelers en cifras

Los Texans ganaron nueve juegos consecutivos para finalizar la temporada regular, superando un inicio de 0-3 para tener una oportunidad de conquistar la corona de la AFC Sur en la recta final. Se quedaron cortos, pero Stroud ha hablado con confianza sobre la trayectoria de los Texans.

Su ofensiva ocupó el puesto 13 en anotaciones y el 18 en general durante la temporada regular.

Sin embargo, pasaron de promediar 21 puntos por partido durante su primeras ocho salidas a 26,2 puntos por partido durante su racha de victorias para finalizar la temporada.

Los Steelers ocuparon el puesto 17 en anotaciones y el 26 en general a la defensiva, con su carrera D (13) más fuerte que su cobertura de pase (29), lo que es un buen augurio para Stroud y un juego aéreo de los Texans que ocupó el puesto 14 en 2025.

El juego terrestre de Houston también fue 22, dándoles aún más razones para poner en marcha el juego aéreo.

Ofensivamente, los Steelers ocuparon el puesto 15 en PPG y el 25 en general, lo que también es un buen augurio para los Texans (y Stroud) mientras se proponen despejar su camino hacia los Patriots.