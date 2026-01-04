Próximamente se llevará a cabo una audiencia de determinación, Ammar Zoni revelará los hechos sobre los casos de drogas en prisión

Jacarta – Caso por presunta posesión de drogas involucrados Ammar Zoni está entrando ahora en una fase crucial. Después de pasar por una larga serie de juicios, el actor, conocido por la telenovela Human 7 Tigers, tiene previsto declarar directamente ante el panel de jueces el jueves 8 de enero de 2026.

Se dice que este momento es una oportunidad importante para que Ammar Zoni revele abiertamente lo que realmente sucedió mientras enfrentaba el proceso legal. Desplázate para saber más, ¡vamos!

El abogado de Ammar Zoni, Jon Mathias, confirmó que su cliente se había preparado mentalmente para prestar testimonio sin encubrir ningún hecho.

«En preparación para el juicio, Ammar, como acusado, está dispuesto a proporcionar información sobre lo que realmente sucedió según lo que experimentó, sintió y supo. Todo será revelado abiertamente sin ser encubierto», dijo Jon Mathias, el domingo 4 de enero de 2026.

Según Jon, se espera que el testimonio de Ammar proporcione una imagen completa al panel de jueces sobre la cronología de los acontecimientos, así como los antecedentes del caso que atrapó al ex marido de Irish Bella.

Más que simplemente defenderse, se dice que Ammar Zoni quiere asumir la responsabilidad de lo sucedido y corregir varias suposiciones que se han desarrollado entre el público.

«Todo será revelado, ya nada quedará oculto. Queremos que este proceso muestre realmente los hechos reales», subrayó.

Anteriormente, Ammar Zoni había atraído la atención del público a través de su confesión sobre un vídeo de interrogatorio que circulaba. En su declaración, reveló denuncias de presión psicológica y violencia que vivió durante el proceso de examen.

La cosa no terminó ahí, Ammar también dijo que lo obligaron a admitir posesión de drogas en el centro de detención donde cumplía su condena.

«Mi confesión es así en el vídeo, pero la confesión se basó en la presión. La presión de que CCTV pueda probarlo todo», dijo Ammar Zoni.

Anteriormente, Ammar Zoni fue arrestado nuevamente por las autoridades en diciembre de 2025 mientras aún cumplía condena de prisión. Es sospechoso de estar involucrado en un caso de tráfico de drogas en prisión, el cual actualmente se encuentra en juicio y a la espera de la valoración del juez con base en los hechos del proceso.