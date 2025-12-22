Próximamente se fijará la UMP 2026, aquí están las reglas y cálculos para el aumento salarial

Jacarta – Determinación Salarios Mínimo Provincial (UMP) es siempre un momento importante al final de cada año. Esta política no sólo afecta a los ingresos de millones de trabajadores, sino que también es una consideración seria para el mundo empresarial a la hora de mantener la sostenibilidad empresarial.

Para 2026, el gobierno ha reafirmado el mecanismo para determinar la UMP mediante normativa actualizada.

En medio de condiciones economía que sigue avanzando, la UMP se posiciona como una herramienta para mantener el equilibrio entre el poder adquisitivo de los trabajadores y las capacidades de las empresas. La inflación, el crecimiento económico regional y la necesidad de una vida digna son factores interrelacionados a la hora de determinar el salario mínimo.

La siguiente es información completa resumida de la cuenta oficial de Instagram del Ministerio de Mano de Obra, lunes 22 de diciembre de 2025.

Política de determinación del salario mínimo

En el sistema salarial nacional, el gobernador tiene la principal autoridad para fijar los salarios mínimos en las regiones. El gobernador está obligado a determinar cada año el Salario Mínimo Provincial (UMP) y el Salario Mínimo Sectorial Provincial (UMSP).

Aparte de eso, el gobernador también puede determinar el salario mínimo de regencia/ciudad (UMK) y el salario mínimo sectorial de regencia/ciudad (UMSK) de acuerdo con las condiciones económicas y laborales de su región.

Para el salario mínimo de 2026, el gobierno ha fijado un plazo firme. Todas las determinaciones del salario mínimo deben realizarse a más tardar el 24 de diciembre de 2025. El proceso de cálculo y discusión lo lleva a cabo el Consejo de Salarios, cuya función es brindar recomendaciones basadas en datos económicos, de empleo y de las condiciones reales de las regiones.

Base legal para la determinación PMUM 2026

La determinación del UMP de 2026 se basa en el Reglamento Gubernamental Número 49 de 2025 relativo a la Segunda Enmienda al Reglamento Gubernamental Número 36 de 2021 sobre Salarios. Esta norma es el principal paraguas legal que regula los mecanismos, variables y fórmula de ajuste de los salarios mínimos.

A través de este reglamento, el gobierno enfatiza que los ajustes a la UMP no se realizan al azar. Los aumentos del salario mínimo deben tener en cuenta las condiciones económicas regionales, especialmente la inflación y el crecimiento económico, para que sigan en línea con el objetivo de mantener el bienestar de los trabajadores sin sobrecargar al mundo empresarial.

Fórmula de cálculo del salario mínimo

En general, el cálculo del PUM utiliza una fórmula sencilla pero se basa en datos económicos. El salario mínimo a determinar es la suma del salario mínimo del año en curso y el valor de ajuste del salario mínimo.