Próximamente, HUAWEI nova 14 Pro estará lista para convertirse en una cámara ultracroma en color realista de nivel emblemático

Jacarta – Huawei Nova 14 Pro haciendo que cada uno tenga su propia forma de expresarse.

Ya sea por el estilo de vestir, la forma de hablar o el contenido compartido en las redes sociales.

Este teléfono inteligente o teléfono inteligente está diseñado para la generación más joven que quiere parecer auténtica, segura y coherente en todo momento.

Llevando el concepto de «Pro Your Portrait», Huawei nuevo 14 Pro Combina un diseño icónico, una cámara de retrato de nivel insignia y una IA que funciona de manera inteligente detrás de escena, sin que la experiencia parezca complicada o abrumadora.

Retratos que parecen naturales, no demasiado pulidos

Uno de los principales puntos fuertes del Huawei nova 14 Pro es la cámara True-to-Life Color Ultra Chroma, una tecnología de cámara diseñada para capturar el color de la piel, los detalles faciales y la iluminación de forma más precisa y realista.

Con el soporte de la cámara de apertura ajustable RYYB de 50 MP (F1.4–F4.0), los usuarios pueden obtener resultados de retratos con una profundidad clara, una iluminación equilibrada y un fondo borroso que parece natural, ya sea en interiores, de noche o de noche con las luces de la ciudad.

El resultado no es una foto que «parece filtrada», sino un retrato que aún refleja su verdadero carácter.

Cámara frontal dual para selfies más flexibles

Para las necesidades de selfies, el Huawei nova 14 Pro está equipado con una cámara frontal ultrarretrato de 50 MP combinada con una cámara frontal de retrato en primer plano de 8 MP, que proporciona un rango de zoom para selfies de 0,8x a 5x. Esto significa que se puede utilizar un teléfono inteligente para:

• Autofotos en primer plano con detalles faciales nítidos

• Selfie proporcional de medio cuerpo

• Selfie grupal sin tener que retroceder mucho

La tecnología de enfoque automático en la cámara frontal garantiza que las expresiones faciales permanezcan enfocadas, incluso cuando se mueve o se ríe espontáneamente.

XD Portrait Engine 3.0: IA confiable

En lugar de depender de filtros instantáneos, XD Portrait Engine 3.0 funciona con un enfoque más preciso. Esta IA optimiza cinco elementos importantes en los retratos: Forma, Textura, Brillo, Color y Desenfoque, para que los resultados luzcan equilibrados y no excesivos. Los usuarios también pueden elegir tres estilos de retrato según sus necesidades:

• Natural para la apariencia diaria

• Delicado para resultados más prolijos y suaves