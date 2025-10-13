Próxima serie del chileno Hernán Caffiero ‘Raza Brava’

El estudio Mediapro Distribución llega a Mipcom con una sólida cartera codirigida a través de series con guión de “Raza Brava”, la apasionante serie de cuatro capítulos del ganador del Emmy internacional Hernán Caffiero producida por DeCulto, Atómica y Erik Barmack. Contenido de ovejas salvajes.

La primera representación ficticia de un club de fanáticos del fútbol latinoamericano real, sigue a un joven de un vecindario de clase trabajadora que asciende junto a su mejor amigo para liderar la Garra Blanca, fanáticos rabiosos del popular equipo de fútbol Colo Colo.

En un panel celebrado en el reciente encuentro Iberseries & Platino Industria en Madrid, el director internacional de The Mediapro Studio, Javier Esteban, se unió a Caffiero (“El duelo suspendido”) y a sus compañeras patrocinadoras Magdalena Tocornal., jefe de desarrollo en CNTV Chile y Eric Barmack para discutir la próxima serie.

«Esta es una serie que explora temas universales: pasión, familia, lealtad, identidad, traición; todo ello conectado a través del fútbol, ​​uno de los deportes más universales que existen», dijo Esteban, quien agregó: «Una de las fortalezas comerciales clave de ‘Raza Brava es que es una serie atemporal, con un tipo de relevancia en el mundo real que fácilmente podría igualar los titulares de hoy».

Caffiero dijo que se inspiró en la “Ciudad de Dios” de Brasil, el crudo retrato de Fernando Meirelles de un niño que crece en medio de un mundo brutal de violencia de pandillas, drogas y pobreza en las favelas de Río de Janeiro.

De hecho, para preparar a sus actores para la serie, no sólo los hizo pasar por un riguroso entrenamiento físico en un gimnasio un año antes, sino que los rodó en un barrio particularmente peligroso de Santiago de Chile donde ni siquiera la policía quiere ir. “Eso nos permitió construir una conexión con el espacio físico donde estábamos filmando”, dijo. «Cuando la comunidad vio a los actores involucrados e inmersos en este proceso, nos permitió comenzar a construir un vínculo directo con ellos. Y no se trataba de extractivismo social o cultural, donde alguien entra, toma una idea y se beneficia de ella. Esa nunca fue nuestra intención. Lo que terminó sucediendo es que hablamos con todos en la comunidad y los hicimos parte del proceso de filmación».

«Terminamos creando una especie de pequeña ciudad durante 20 días de rodaje, y creo que se convirtió en el lugar donde el equipo se sentía más a gusto. Entonces, desde esa perspectiva, y con todo el conocimiento previo que trajimos al sumergirnos en este mundo, logramos ser muy respetuosos, que era uno de nuestros principios fundamentales», relató.

«No fue fácil. Fue una odisea -con la pandemia en medio de todo- y eso nos golpeó a todos, de una manera u otra», coincidió Tocornal, quien dijo que tuvieron la oportunidad de visitar el plató que calificó como «increíble ver la capacidad del equipo para transformar, transmitir y entregar esa visión realista de lo que es Colo Colo».

“No estamos hablando sólo de Colo Colo como equipo de fútbol, ​​sino como un fenómeno social, y cómo eso abre la puerta a discutir temas que son muy relevantes hoy en día: el fenómeno social del fútbol, ​​la violencia, la pasada dictadura militar de Chile y logra reunir todo eso en una sola serie, al tiempo que la hace universalmente resonante”, señaló.

Para Barmack, abordar “Raza Brava” tuvo sus raíces en una experiencia muy personal que vivió cuando tenía cinco años, cuando vio la final entre Liverpool y Roma con su padre. «La Roma perdió esa noche en tiros penales y la gente lloraba a mi alrededor. Y cuando pienso en ese momento, creo que es la primera vez en mi vida que lloré», dijo, reflexionando sobre cómo el fútbol puede despertar pasiones tan profundas.

Barmack señaló que Colo-Colo es uno de los cinco o seis mejores clubes de América Latina y lo que Caffiero elaboró ​​fue una narrativa donde el fútbol abre la puerta, pero el drama interno tiene resonancia universal, especialmente en América Latina, donde el deporte está estrechamente vinculado a la identidad, el orgullo y la lucha.

El panel concluyó exaltando las ventajas de las coproducciones: «Los productores internacionales deberían mirar más de cerca a Chile. El país tiene un rico talento narrativo y de dirección y sus historias son únicas y convincentes. Pero como Chile a menudo está fuera de los principales circuitos de producción, sus productores luchan por ganar visibilidad en los mercados globales», dijo Tocornal del CNTV.

«El fondo nacional de Chile, que ahora se acerca a su 33º año, ofrece opciones de coproducción en ocho líneas competitivas, pero este modelo aún necesita un mayor desarrollo. A medida que la coproducción se convierte en el estándar de la industria, el apoyo en las primeras etapas es más importante que nunca. En Chile, el financiamiento para el desarrollo es limitado, pero esta etapa es crucial: define la estructura, la visión y la viabilidad internacional del proyecto», enfatizó, y agregó: «Los productores chilenos tienen el talento, pero necesitan más inversión inicial para traer sus proyectos al escenario mundial. El contenido debe seguir teniendo una voz local, pero los arquetipos sólidos pueden viajar si se les da buena forma desde el principio. Los coproductores internacionales pueden desempeñar un papel clave, no sólo cuando un proyecto está completamente empaquetado, sino desde sus primeras etapas”.

Señalando que las coproducciones se han convertido en un modelo cada vez más estándar para The Mediapro Studio, uno que de hecho fue pionero con América Latina y Europa en la televisión. Ahora utiliza la coproducción regularmente para hacer despegar proyectos ambiciosos, dijo Esteban: «La industria ha estado evolucionando rápidamente y cuando se trata de estructura, la mejor es simplemente la que consigue que los proyectos se realicen. En este caso, eso significó un modelo de coproducción: asociarse entre empresas con perfiles diversos para aportar fortalezas complementarias».

Y añadió: «Para The Mediapro Studio, la flexibilidad es clave. Es parte de nuestro ADN. Cuando Erik Barmack reunió a las partes, cada una contribuyó con algo esencial y The Mediapro Studio añadió una pieza fundamental para completar el rompecabezas. Fue la colaboración, la suma de todas las partes, lo que hizo posible el proyecto».

Los créditos notables de Mediapro Studio incluyen “The Head”, “Iosi, the Regretful Spy”, “Las Bravas”, “Consuelo” e “Intercambiadas”.

Su programación de Mipcom este año incluye la serie de temática bádminton “Yakarta” y la serie de suspenso y comedia “Celeste”, ambas de Diego San José, “So Far So Good” (“El resto bien”) de Daniel Burman y “Quiet”, un thriller de Lluís Arcarazo.