Provocados por problemas de infidelidad, los papúes chocan y se atacan entre sí, la policía: es propicio

PapuasiaVIVA – La policía de Mimika Resort, Papúa Central, desplegó 80 efectivos en el distrito de Kwamki Narama o Kwamki Lama para evitar enfrentamientos entre grupos de residentes provocados por el caso. amorío. Esta rápida medida se tomó después de que dos grupos de personas en Amole Village se atacaran entre sí utilizando armas tradicionales, el martes (14/10/2025).

El comisionado superior adjunto de policía (AKBP), jefe de policía de Mimika, Billyandha Hildiario Budiman, explicó que el enfrentamiento comenzó con un problema doméstico que se convirtió en una disputa entre residentes.

«La información inicial que recibimos fue que había un problema familiar, es decir, un asunto que resultó en que dos grupos se involucraran en una disputa», dijo Billy en Timika, el miércoles (15/10/2025) citado por ANTARA.

El enfrentamiento fue bastante tenso, con los residentes de ambos grupos enfrentándose y atacando con arcos y flechas. Sin embargo, el enfrentamiento no duró mucho después de que la policía llegó al lugar y logró separar a las dos partes en conflicto.

«Ahora la situación empieza a ser más propicia, pero todavía estamos alertando al personal para evitar nuevos enfrentamientos», dijo el jefe de policía.

El jefe de operaciones de la policía de Mimika, el comisario adjunto de la policía, Henri Alfredo Korwae, añadió que su partido ahora está tratando de tomar medidas de mediación invitando a figuras de los dos grupos en conflicto.

«Facilitamos las figuras para llevar a cabo negociaciones para que los problemas existentes se resuelvan pacíficamente, no mediante la guerra porque luego podría haber bajas en ambos lados», dijo Alfredo.

La zona de Kwamki Lama es conocida como una de las zonas propensas a conflictos en Mimika Regency. Ubicada entre el aeropuerto Mozes Kilangin Timika y el distrito Kampung Karang Senang SP3 Kuala Kencana, esta área está habitada por varias tribus montañosas de Papúa, como los Damal y Dani. Desde los años 1990, la zona se ha visto afectada a menudo por enfrentamientos entre grupos provocados por casos de infidelidad o alcoholismo, que a menudo terminan con víctimas mortales. (ENTRE)