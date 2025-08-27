





Los manifestantes en Israel se incendiaron los neumáticos, bloquearon las carreteras y clamaron por un alto el fuego que aún libera rehenes en GazaA medida que los líderes israelíes avanzaron con planes para una ofensiva que argumentan que se necesita para aplastar a Hamas.

La interrupción se produjo cuando los palestinos en Gaza se prepararon para la ofensiva expandida contra un contexto de desplazamiento, destrucción y partes del territorio que se hunden en la hambruna. También llegó un día después de que las huelgas mortales contra el hospital principal de Gaza mataron a 20 personas, incluidos médicos y periodistas.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, también declaró que las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) Permanecerá en la cima del Monte Hermón en los Altos del Golán, dentro del territorio sirio, y en la zona de seguridad declarada de Israel en Siria que dijo que es «necesario proteger los asentamientos Golán y Galilea de las amenazas que se avecinan desde el lado sirio como la lección principal de los acontecimientos del 7 de octubre» «de octubre».

Mientras tanto, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, acusó Irán de organizar dos ataques antisemitas en Australia el año pasado, y dijo que el país estaba reduciendo las relaciones diplomáticas con Teherán en respuesta.

