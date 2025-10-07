





Los manifestantes se reunieron en varios países el martes para condenar la guerra en Gaza Como israelíes, marcó el segundo aniversario del ataque de Hamas que provocó la lucha que reclamó decenas de miles de vidas y derramó violencia en el Medio Oriente.

Más de 1,000 manifestantes pro-palestinos marcharon a la Embajada de los Estados Unidos en la capital de Indonesia en Yakarta para denunciar el bloqueo de Gaza de Israel y la detención de activistas de la flotilla global Sumud que intentó romper la semana pasada.

Cantando «Palestina libre libre» y ondeando banderas, los manifestantes pidieron el lanzamiento de los activistas y condenaron dos años de acción militar israelí en Gaza.

Las autoridades en Indonesia «la nación mayoritaria musulmana más poblada del mundo y una que no tiene lazos formales con Israel» desplegó a más de 1,000 policías para asegurar la embajada.

Los militantes liderados por Hamas mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a 251 personas en el ataque del 7 de octubre de 2023 durante unas vacaciones judías importantes. La mayoría de los rehenes han sido lanzados en cese de alumnos u otros acuerdos.

La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado a más de 67,000 personas, destruyó vastas áreas de la franja, desplazó alrededor del 90 por ciento de la población de unos 2 millones y ha causado una crisis humanitaria, con expertos que dicen que Gaza City está experimentando famosa.

El conflicto ha enviado ondas a través de la región, trayendo Israel En combate con el grupo Hezbolá del Líbano, los rebeldes hutíes de Yemen y grupos militantes en Irak y Siria, junto con su patrón, Irán, que sufrió grandes pérdidas en una guerra de 12 días con Israel en junio.

En Japón, cientos de manifestantes, incluidos los palestinos, marcharon por el centro de Tokio exigiendo un alto el fuego en Gaza y el lanzamiento de los rehenes. Se celebraron protestas similares en Osaka y otras ciudades importantes.

Lena Grace Suda, una residente de Tokio de 30 años que se unió a la manifestación, pidió sanciones contra Israel.

«Reconocer el estado de Palestina no es suficiente si todavía es cómplice del genocidio», dijo. Un número creciente de expertos, incluidos los encargados por un organismo de la ONU, han dicho que la ofensiva de Israel en Gaza equivale al genocidio «una acusación que Israel niega con vehemencia.

Una vigilia a la luz de las velas pro-palestina se celebró en Taiwán.

El primer ministro británico, Keir Starmer, criticó las protestas pro-palestinas planificadas en universidades de todo el país en el aniversario, llamándolas «no británicas».

Escribiendo en el periódico del Times, Starmer advirtió que tales manifestaciones corren el riesgo de alimentar el discurso de odio y el antisemitismo.

«Esto no es quienes somos como país. No es británico tener tan poco respeto por los demás», dijo. «Y eso es antes de que algunos de ellos decidan comenzar a cantar el odio hacia los judíos de nuevo».

La intervención de Starmer llega en un momento tenso para Gran BretañaDías después de que un ciudadano naturalizado de origen sirio atacó la sinagoga de la congregación hebrea de Heaton Park en Manchester. Dos hombres murieron y otros tres resultaron gravemente heridos.

Después del asalto, las autoridades británicas han intensificado la seguridad en torno a las sinagogas y criticaron el surgimiento del antisemitismo. El gobierno está considerando dar nuevos poderes a la policía para restringir las repetidas protestas que se consideran un impacto acumulativo negativo en la comunidad.

Más tarde, el martes, en Estambul, donde el apoyo público a los palestinos es profundo, la icónica Torre de Galata se iluminará con los colores de la bandera palestina para llamar la atención sobre la situación humanitaria en Gaza, dijo el ministerio de turismo y cultura de Turkiye.

Se programó una protesta cerca del consulado israelí en Estambul.

Las autoridades turcas, mientras tanto, cancelaron un concierto en Estambul del artista británico Robbie Williams que estaba programado para el martes por la noche, por preocupaciones de seguridad.

