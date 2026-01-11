Protestas en Irán: Pezeshkian promete escuchar a los manifestantes y advierte contra los alborotadores







IránEl presidente dice que los funcionarios escucharán a los manifestantes, pero los alborotadores están tratando de «destruir a toda la sociedad» mientras las manifestaciones se extienden por toda la República Islámica.

Los comentarios de Masoud Pezeshkian representan un tono endurecedor por parte del líder reformista, que hasta ahora no ha podido calmar al público, mientras la ira por la debilitada economía del país explotó en un desafío directo a la teocracia de la nación.

«La gente tiene preocupaciones, debemos sentarnos con ellos y, si es nuestro deber, debemos resolver sus preocupaciones», dijo Pezeshkian. «Pero el deber más elevado es no permitir que un grupo de alborotadores venga y destruya toda la sociedad».

La televisión estatal iraní transmitió una entrevista con el presidente el domingo. Había sugerido que se transmitiría el sábado, pero finalmente no lo transmitió.

