Protestas en Irán: Jamenei advierte a los alborotadores mientras el número de muertos aumenta a al menos 15







Irán El líder supremo insistió el sábado en que «los alborotadores deben ser puestos en su lugar» después de una semana de protestas que han sacudido a la República Islámica, dando probablemente luz verde a las fuerzas de seguridad para reprimir agresivamente las manifestaciones. Los primeros comentarios del ayatolá Ali Jamenei, de 86 años, se producen cuando la violencia en torno a las manifestaciones provocadas por la debilitada economía de Irán ha matado al menos a 15 personas, según activistas de derechos humanos.

Las protestas no dan señales de detenerse y siguen a la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump a Irán el viernes de que si Teherán «mata violentamente a manifestantes pacíficos», Estados Unidos «vendrá a rescatarlos».

Si bien no está claro cómo intervendrá Trump y si lo hará, sus comentarios provocaron una respuesta inmediata y airada, y funcionarios dentro de la teocracia amenazaron con atacar a las tropas estadounidenses en el Medio Oriente. También cobran nueva importancia después de que Trump dijera el sábado que militares estadounidenses capturaron al presidente venezolano. Nicolás Maduroun viejo aliado de Teherán.

Las protestas se han convertido en las mayores en Irán desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial desencadenó manifestaciones en todo el país. Sin embargo, las protestas aún no han sido tan generalizadas e intensas como las que rodearon la muerte de Amini, quien fue detenida por no usar su hijab o pañuelo en la cabeza, como gustaba a las autoridades.

Jamenei hace sus primeros comentarios sobre las protestas

La televisión estatal transmitió comentarios de Jamenei a una audiencia en Teherán «Hablamos con los manifestantes, los funcionarios deben hablar con ellos», dijo Jamenei. `Pero no hay ningún beneficio en hablar con los alborotadores. Hay que poner a los alborotadores en su lugar”.

También reiteró una afirmación hecha constantemente por funcionarios de Irán de que potencias extranjeras como Israel o Estados Unidos estaban impulsando las protestas, sin ofrecer ninguna prueba. También culpó al «enemigo» por el colapso del rial iraní.

«Un grupo de personas incitadas o contratadas por el enemigo apoyan a los comerciantes y comerciantes y corean consignas contra el Islam, Irán y la República Islámica», afirmó. «Esto es lo que más importa».

Las filas paramilitares de la Guardia Revolucionaria de Irán incluyen la fuerza Basij, compuesta exclusivamente por voluntarios, cuyos miembros en motocicletas han reprimido violentamente protestas como el Movimiento Verde de 2009 y las manifestaciones de 2022. La Guardia sólo responde ante Jamenei.

Se cree que los funcionarios de línea dura dentro del país han estado presionando para que se dé una respuesta más agresiva a las manifestaciones cuando era presidente. Masoud Pezeshkian ha buscado conversaciones para abordar las demandas de los manifestantes.

Pero a estas protestas a menudo les siguen sangrientas medidas de seguridad. Según se informa, en las protestas por el aumento del precio de la gasolina en 2019 murieron más de 300 personas. La represión de las protestas de Amini de 2022, que duró meses, mató a más de 500 personas y detuvo a más de 22.000.

`Irán no tiene una oposición interna organizada; «Es probable que los manifestantes estén actuando espontáneamente», dijo el Grupo Eurasia en un análisis el viernes. «Si bien las protestas podrían continuar o aumentar (particularmente porque las perspectivas económicas de Irán siguen siendo nefastas), el régimen conserva un gran aparato de seguridad y probablemente reprimiría esa disidencia sin perder el control del país».

Muertes durante la noche en protestas

Dos muertes durante la noche del sábado implicaron un nuevo nivel de violencia. En Qom, sede de los principales seminarios chiítas del país, explotó una granada y mató a un hombre, informó el periódico estatal IRÁN. Citó a funcionarios de seguridad que alegaban que el hombre llevaba la granada para atacar a la gente en la ciudad, a unos 130 kilómetros (80 millas) al sur de la capital, Teherán.

Vídeos online de Qom supuestamente mostraban incendios en la calle durante la noche. La segunda muerte ocurrió en la ciudad de Harsin, a unos 370 kilómetros (230 millas) al suroeste de Teherán. Allí, dijo el periódico, un miembro del Basij, el brazo totalmente voluntario de los paramilitares de Irán. Guardia RevolucionariaMurió en un ataque con pistola y cuchillo en la ciudad de la provincia de Kermanshah.

Las manifestaciones han llegado a más de 170 lugares en 25 de las 31 provincias de Irán, informó el domingo temprano la Agencia de Noticias Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. El número de muertos asciende al menos a 15, añadió, y más de 580 detenciones. El grupo, que depende de una red de activistas dentro de Irán para sus informes, ha sido preciso en disturbios pasados.

La agencia de noticias estatal IRNA informó por separado sobre lo que describió como violencia en el condado de Malekshahi en la provincia iraní de Ilam, a unos 515 kilómetros (320 millas) al suroeste de Teherán. No ofreció detalles específicos.

Hengaw, un grupo kurdo de derechos humanos, y el grupo Iran Human Rights, con sede en Oslo, cifraron en cuatro el número de muertos en la violencia allí. Ambos grupos acusaron a las fuerzas de seguridad iraníes de abrir fuego contra los manifestantes.

La agencia de noticias semioficial Fars, que se cree cercana a la Guardia Revolucionaria, alegó, sin ofrecer pruebas, que los manifestantes portaban armas de fuego y granadas. Las armas de fuego son más frecuentes en el oeste de Irán, a lo largo de la frontera con Irak, pero el gobierno no ha proporcionado pruebas claras que respalden las acusaciones de que los manifestantes estuvieran armados.

En las protestas, que se basan en cuestiones económicas, los manifestantes también han coreado consignas contra la teocracia de Irán. Teherán ha tenido poca suerte a la hora de apuntalar su economía en los meses transcurridos desde su guerra de junio con Israel, en la que Estados Unidos también bombardeó instalaciones nucleares iraníes en Irán.

Irán dijo recientemente que ya no estaba enriqueciendo uranio en ningún sitio del país, tratando de indicarle a Occidente que sigue abierto a posibles negociaciones sobre su programa atómico para aliviar las sanciones. Sin embargo, esas conversaciones aún no se han llevado a cabo, ya que Trump y el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu han advertido a Teherán contra la reconstitución de su programa atómico.

