Protestas de Nepal: los guardias fronterizos indios nab 60 reclusos que escaparon de Nepal Cails







El Sashastra Seema Bal (SSB), que patrulla la India-Nepal Border, ha detenido a aproximadamente 60 personas sospechosas de haber escapado de las cárceles nepalesas durante los recientes disturbios violentos en el país, dijeron las autoridades el jueves, informó el PTI.

En medio de las protestas en curso de Nepal Gen Z, al menos ocho personas han muerto en enfrentamientos en prisión, ya que, según los informes, alrededor de 15,000 reclusos han escapado de diferentes cárceles en el país.

Los detenidos, en su mayoría nacionales nepaleses, fueron atrapados desde varios puntos fronterizos en Uttar Pradesh, Bihar y Bengala Occidental en los últimos dos días, según el PTI.

Han sido entregados a las autoridades policiales locales para interrogarlo.

Entre los detenidos, dos o tres afirmaron ser ciudadanos indios, un reclamo actualmente verificado por las autoridades.

El SSB, bajo el Ministerio del Interior, es responsable de proteger la frontera abierta y no encendida de 1.751 km de largo entre India y Nepal. La fuerza ha desplegado alrededor de 50 batallones, o aproximadamente 60,000 personas, en Bihar, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bengala Occidental y Sikkim, los cinco estados indios que bordean Nepal.

En respuesta a los disturbios en Nepal, el SSB ha intensificado su vigilancia y ha intensificado las patrullas en las áreas fronterizas.

Un funcionario superior declaró: «El SSB mantiene una estrecha coordinación con su contraparte nepalí, la Fuerza de Policía Armada (APF). Se están realizando patrullas conjuntas y marchas de bandera independientes para señalar que India está completamente preparada para manejar cualquier derrame de la situación interna de Nepal», según el PTI.

El funcionario agregó que los ciudadanos genuinos de ambos países que tienen una identificación válida aún se les permite cruzar la frontera.

Mientras tanto, la situación en Nepal sigue siendo volátil. El jueves, tres reclusos fueron asesinados en enfrentamientos con fuerzas de seguridad en una cárcel, llevando el número total de muertes en la violencia en prisión a ocho desde el martes.

Según los informes, más de 15,000 prisioneros escaparon de más de dos docenas de cárceles en Nepal desde quegobierno Las protestas estallaron.

Las protestas, dirigidas principalmente por la Generación Z, fueron desencadenadas por acusaciones de corrupción del gobierno y una prohibición temporal de las redes sociales, lo que llevó al primer ministro KP Sharma Oli a renunciar el martes.

Después de su renuncia, el Ejército de Nepal impuso restricciones en varias provincias para abordar la crisis de ley y orden grave.

(con entradas PTI)





Fuente