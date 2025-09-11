Protestas de Nepal Gen Z: ocho fallos en prisión muertos cuando 15,000 reclusos escapan







En medio del en curso Nepal General Z Protests, al menos ocho personas han muerto en enfrentamientos en prisión, ya que alrededor de 15,000 reclusos han escapado de diferentes cárceles en medio de los disturbios en el país, informó el PTI.

Las protestas antigubernamentales generalizadas en Nepal han llevado al caos en todo el país, incluidos jailbreaks masivos y enfrentamientos violentos entre los reclusos y el personal de seguridad.

Según el PTI, ocho prisioneros han muerto en tales incidentes desde el martes, y se han escapado más de 15,000 reclusos de más de 25 prisiones.

El jueves por la mañana, tres reclusos murieron y otros 13 resultaron heridos en la prisión del distrito de Ramechhap en la provincia de Madhesh, según fuentes policiales. El choque comenzó después de que los reclusos intentaron escapar causando una explosión usando un cilindro de gas. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego para controlar la situación.

Los prisioneros heridos fueron llevados al Hospital del Distrito de Ramechhap, dijo la policía.

Este incidente se suma a un choque mortal anterior en la casa correccional juvenil de Naubasta en Banke el martes por la noche, donde cinco reclusos menores murieron y cuatro heridos gravemente. El altercado estalló cuando los reclusos supuestamente intentaron tomar arma del personal de seguridad.

Los violentos disturbios, liderados principalmente por manifestantes juveniles, comenzaron el 8 de septiembre y fue provocado por la prohibición del gobierno en las redes sociales, lo que afirmó que era para frenar las noticias falsas. Sin embargo, los críticos y grupos de derechos condenaron la medida como censura. La reacción violenta obligó al primer ministro KP Sharma Oli a renunciar el martes, lo que llevó al Ejército de Nepal a imponer restricciones en múltiples provincias debido al empeoramiento de la ley y la situación del orden.

Según el Katmandú Post, los jailbreaks comenzaron cuando los manifestantes irrumpieron en las instalaciones penitenciarias, incendiaron los edificios administrativos y forzaron puertas abiertas, permitiendo escapes masivos. Para el miércoles por la noche, se confirmó que más de 15,000 reclusos habían huido de 25 cárceles, aunque solo se ha arrestado o devuelto voluntariamente un pequeño número.

Some of the worst-hit facilities include — Kathmandu Valley’s Central Jail, Sundhara – 3,300 escapees, Nakkhu Prison, Lalitpur – 1,400, Dillibazar Prison – 1,100, Jhumka Prison, Sunsari – 1,575, Banke District Prison – 436, Banke Juvenile Reform Centre – 122, Kaski District Prison, Gandaki – 773 (including 13 Nacionales indios y otros 4 extranjeros). Otras prisiones incluyen – Chitwan (700), Kapilvastu (459), Kailali (612), Kanchanpur (478), Sindhuli (500) y Jaleshwar en Mahottari (575), según el PTI.

El Departamento de Administración de la Prisión todavía está compilando datos, pero su Directora General Lila Prasad Sharma confirmó que Nepal PolicíaLa fuerza policial armada y el ejército de Nepal están siendo desplegados en todo el país para recuperar el control y rearrarar a los escapados, informó la agencia de noticias.

«Estamos movilizando todos los recursos disponibles para que se reúnan lo más rápido posible», dijo DG Sharma a The Katmandu Post.

Mientras tanto, la fuerza paramilitar de la India, la Sashastra Seema Bal (SSB), interceptó a 13 prisioneros cerca del punto de control de Bairganiya mientras intentaban cruzar la frontera desde el distrito de Rautahat en Nepal. Los prisioneros habían salido de la prisión de Gaur e intentaban huir a la India.

De 291 reclusos en la prisión de Gaur, 260 escaparon, con solo 31 recapturados por la policía de Nepal. Los 13 atrapados por Fuerzas indias será devuelto a Nepal después de procedimientos legales. Los 216 prisioneros restantes todavía están desaparecidos.

(con entradas PTI)





