





El número de muertos del en curso Protestas de la generación Z En el valle de Katmandú, ha subido a 34, según lo informado por la agencia de noticias ANI, citando datos publicados por el Ministerio de Salud y Población de Nepal.

Según el Himalaya Times, más de 1.368 personas han resultado heridas en medio de las protestas en todo el país, informó ANI.

El portavoz del Ministerio, el Dr. Prakash Budhathoki, declaró que la mayoría de los heridos ya han recibido tratamiento y han sido dados de alta, con 949 personas enviadas a casa desde los hospitales hasta ahora, informó ANI.

Actualmente, 58 pacientes permanecen en el centro de trauma, 48 en Hospital de servicio civil35 en Katmandu Medical College, 25 en el Hospital de Enseñanza de la Universidad de Tribhuvan (Tuth) y 26 en Birendra Military Hospity, informó ANI.

Mientras tanto, una reunión de alto nivel entre el jefe del ejército de Nepal, Ashok Raj Sigdel, el Presidente del Justicia Prakash Man Singh Raut y los líderes de la CPN (Centro Maoist) tendrán lugar en la Casa del Presidente el viernes. También se espera que el presidente de Nepal, Ram Chandra Paudel, participe en la reunión.

Más temprano el jueves, los líderes de la protesta de Gen-Z en una conferencia de prensa también respaldaron colectivamente al ex Presidente del Tribunal Supremo Sushila Karki como su nominada para el Primer Ministro interino, citando su integridad e independencia, luego de la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli después de protestas generalizadas en todo el país.

Los líderes juveniles a la vanguardia de las manifestaciones también han declarado que la corrupción generalizada y el estancamiento político fueron las razones centrales detrás de su movilización masiva contra el gobierno.

«Estamos organizando este movimiento contra la corrupción, ya que es rampante», dijo el líder del general Z, Diwakar Dangal, haciéndose eco de las frustraciones de miles de jóvenes nepaleses que han salido a las calles en Katmandú y otras ciudades importantes desde el 8 de septiembre, informó ANI.

Otro líder de la generación Z, Junal Gadal, enfatizó la elección del liderazgo para la fase de transición, declarando: «Deberíamos elegir Sushila Karki Como la mejor opción como el guardián del país «. Karki, la primera mujer justicia de Nepal, es ampliamente considerada por su postura contra la corrupción judicial y política, informó ANI.

El movimiento LED Gen Z, que inicialmente comenzó como una protesta pacífica, ha visto momentos de violencia y caos, que los líderes culpan a los infiltrados políticos.

«Habíamos pedido una protesta pacífica, pero los cuadros políticos causaron al incendio provocado y luego destrozaron la infraestructura», dijo el líder del general Z, Anil Baniya. «No estamos tratando de cambiar la constitución, sino para hacer las enmiendas necesarias. A través de encuestas en línea, los líderes de la Generación Z votaron por Sushila Karki. En seis meses, nos dirigiremos a las elecciones», informó ANI.

Ciudad metropolitana de Katmandú El alcalde Balendra Shah ‘Balen` también ha expresado su apoyo a Karki, fortaleciendo su posición como el probable candidato del movimiento Gen Z.

Las protestas comenzaron el 8 de septiembre de 2025 en Katmandú y otras ciudades importantes, incluidas Pokhara, Butwal y Birgunj, siguiendo la imposición del gobierno de una prohibición de las principales plataformas de redes sociales, citando preocupaciones sobre los ingresos fiscales y la ciberseguridad.

El toque de queda se impuso en varias ciudades, incluida Katmandú, para controlar la situación, que continuará hasta las 5 de la tarde de hoy y nuevamente se impondrá de 7 pm hasta las 6 de la mañana del sábado, según un comunicado emitido por el ejército nepalés.

Manifestantes han estado exigiendo el fin de la «corrupción y favoritismo institucionalizados» en el gobierno. Quieren que el gobierno sea más responsable y transparente en sus procesos de toma de decisiones, informó ANI.

La frustración pública se profundizó aún más cuando la tendencia de los «bebés de Nepo» en las redes sociales expuso los lujosos estilos de vida de los niños de los políticos, destacando la disparidad económica entre ellos y los ciudadanos comunes.

(Con entradas de ANI)





