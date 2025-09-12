Protestas de Nepal: ex presidente de la justicia, Sushila Karki, prestó juramento como PM interino







La ex presidente del Tribunal Supremo de Nepal, Sushila Karki, designada como jefa del gobierno interino, está listo para prestar su juramento el viernes, luego de la renuncia del primer ministro Sharma Oli en medio de intensa intensa Protestas de Nepal Gen ZSegún Nepal News.

Según las fuentes de la oficina del presidente, la ceremonia de juramento se llevará a cabo en la residencia del presidente, Sheetal Niwas, a las 8:45 p.m. (hora local) esta noche, según Nepal News.

La primera mujer justicia femenina de Nepal, que sirve desde julio de 2016 hasta junio de 2017, y es conocida por su integridad y juicios históricos sobre justicia de transición y disputas electorales. Comenzó a practicar la ley en 1979, se convirtió en una defensora principal en 2007 y se desempeñó como juez de la Corte Suprema de 2009. El movimiento Gen-Z de Nepal la respaldó por su neutralidad y credibilidad.

Nacido el 7 de junio de 1952, en Biratnagar, Karki tiene una sólida base académica en ciencias políticas y derecho.

Mientras tanto, el parlamento de Nepal se disolvió en medio de protestas generalizadas de la Generación Z contra la corrupción y la inestabilidad política, luego de la renuncia forzada del primer ministro hace unos días. Esta disolución, aunque una demanda clave de los manifestantes, ha provocado un debate a medida que algunos partidos políticos exigen una resolución constitucional y la sociedad civil insta a la adherencia a los procedimientos legales para la disolución del parlamento.

Líderes de la General Z que encabezaron las protestas antigubernamentales en Nepalhabía exigido que el parlamento debía disuelva y la constitución debía ser modificada para reflejar la voluntad de la gente.

El presidente de la Cámara de Representantes y el Presidente de la Asamblea Nacional emitió el viernes una declaración conjunta a raíz de la crisis política en curso en Nepal.

La declaración dijo: «Nos sorprende la pérdida de vidas y la propiedad durante las protestas de Gen-Z que tuvieron lugar en esta misma fecha, Bhadra 23 y 24, 2082. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a todos los jóvenes que perdieron la vida durante las protestas y ante los oficiales de policía que perdieron sus vidas en la línea de deber, y nuestras más profundas condolencias a las familias pertinentes. Mecanismos de estado para garantizar que no haya escasez de tratamiento «.

Además, dijo: «El incendio premeditado y el vandalismo que ocurrieron en Bhadra 24, 2082, incluido el edificio del Parlamento Federal en Baneshwor, la Secretaría del Parlamento Federal en Singha Durbar y varias oficinas gubernamentales, gobierno y residencias privadas, medios de comunicación, establecimientos comerciales y propiedades públicas y documentos históricos, han causado daños irreparables al país. El incendio provocado que ocurrió en el Edificio del Parlamento Federal y la Secretaría y en todo el país ha causado daños irreparables al país «.

Destacando la situación nacional actual, agregó la declaración conjunta: «En la situación difícil actual en el país, el Presidente está tomando la iniciativa de encontrar una salida a través del proceso constitucional, defendiendo la soberanía, las libertades civiles, la integridad geográfica, la unidad nacional y la independencia adquirida en el pueblo. En este contexto, somos firmes que el gobierno de ley y la constitucionalismo no deberían desviarse».

