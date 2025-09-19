Protestas de Nepal: el ex primer ministro Oli alega conspiración detrás de la violencia







El ex primer ministro KP Sharma Oli ha afirmado que el uso de armas automáticas durante el Protestas de Nepal Gen Z El 8 de septiembre, lo que provocó la muerte de al menos 19 personas el primer día, debe ser investigada, ya que estas armas «no estaban en posesión de autoridades policiales», informaron los IANS.

Oli, quien renunció el 9 de septiembre en medio de una protesta nacional por su manejo de la crisis, declaró que su gobierno había dado ningún orden para abrir fuego contra los manifestantes.

Alegó que las muertes fueron causadas por «conspiradores» que se habían infiltrado en las protestas y recurrieron a la violencia.

«Un número tan alto de muertes en un solo día nunca ha ocurrido en los movimientos de protesta anteriores de Nepal», dijo Oli en una declaración pública, según el IANS.

Según la Policía de Nepal, 72 personas han muerto en incidentes relacionados con la protesta hasta el momento, incluidas las personas encontradas muertas en el supermercado Bhatbhateni, que fue incendiado por los manifestantes, informaron los IANS.

KP Sharma Oli también culpó a «una conspiración bien planificada» por los ataques de incendios provocados en instituciones estatales clave, incluido Singh Durbar (el complejo gubernamental principal), Parlamento, Tribunal SupremoOficinas de partidos políticos y hogares de líderes superiores, informó la agencia de noticias.

Su propia residencia en Balkot, Bhaktapur, sufrió graves daños en uno de esos ataques, al igual que las casas de los ex primeros ministros Sher Bahadur Deuba, Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) y Jhalanath Khanal.

Después de estas amenazas, el ex primer ministro de Nepal fue puesto bajo la protección del ejército de Nepal, pero desde entonces se mudó a una casa alquilada en Gundu, a unos 12 km de Katmandú.

Oli, quien ha afirmado durante mucho tiempo dirigir a Nepal hacia la prosperidad, enfrentó crecientes críticas por las condiciones políticas y económicas deterioradas bajo su liderazgo. Su gobierno estaba plagado de múltiples escándalos de corrupción, muchos de los cuales supuestamente involucraban altos funcionarios y el propio Oli.

A raíz de su renuncia, se ha formado un nuevo gobierno interino apolítico, dirigido por el ex presidente de la justicia Sushila Karki. La administración del cuidador ha tenido la tarea de restaurar la estabilidad y realizar elecciones parlamentarias, ahora programadas para el 5 de marzo de 2026.

(con insumos de IANS)





