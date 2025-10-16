Protestas de la Generación Z en Perú: al menos 1 muerto y 100 heridos







Protestas encabezadas por Generación Z Los activistas que exigían la renuncia del presidente de Perú se volvieron violentos de la noche a la mañana, lo que provocó que las autoridades investigaran el jueves la muerte de al menos un civil.

Unas 100 personas también resultaron heridas, entre ellas 80 policías y 10 periodistas, dijeron las autoridades.

Las protestas comenzaron hace un mes pidiendo mejores pensiones y salarios para los jóvenes y se expandieron para capturar los problemas de los peruanos cansados ​​del crimen, la corrupción y décadas de desilusión con su gobierno.

Después de que el séptimo presidente en menos de una década prestara juramento el 10 de octubre, los manifestantes pidieron la renuncia del nuevo presidente de Perú y de algunos legisladores.

La fiscalía de Perú anunció el jueves que estaba investigando la muerte del manifestante y cantante de hip-hop Eduardo Ruíz, de 32 años, quien, según los fiscales, fue baleado con arma de fuego durante una manifestación masiva de miles de jóvenes.

Escribió en la red social X que ordenó el retiro del cuerpo de Ruíz de un Lima hospital y la «recolección de pruebas audiovisuales y balísticas en la zona donde ocurrió el hecho, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos».

Medios locales y cámaras de seguridad mostraron un video de Ruíz desplomándose en una calle de Lima luego de que un hombre que huía de varios manifestantes disparara. Los testigos dijeron que el tirador huía porque lo acusaban de ser un policía vestido de civil infiltrado entre los manifestantes.

Al menos 24 manifestantes y 80 policías resultaron heridos en las manifestaciones, según la Defensoría del Pueblo de Perú. Seis periodistas fueron alcanzados por perdigones y otros cuatro fueron agredidos por la policía, según la Asociación Nacional de Periodistas.

Las protestas peruanas se producen en medio de una ola de protestas que se desarrollan en todo el mundo, impulsadas por el descontento generacional contra los gobiernos y la ira entre los jóvenes. Han estallado protestas en Nepal, Filipinas, Indonesia, Kenia, Perú y Marruecos, y los manifestantes a menudo portan banderas negras con el símbolo del anime «One Piece» «una calavera pirata con un sombrero de paja».

En la plaza principal de Lima, el electricista David Tafur, de 27 años, dijo que decidió unirse a la manifestación después de enterarse de ello en tiktok.

«Estamos luchando por lo mismo» contra los corruptos «que aquí también son asesinos», dijo, refiriéndose a las violentas protestas de 2022 y la represión gubernamental en las que murieron 50 personas.

La escalada de tensiones se produce pocos días después de que el Congreso de Perú derrocara a la presidenta Dina Boluarte, conocida como una de las presidentas menos populares del mundo por reprimir las protestas y no controlar el crimen.

José Jerí, presidente del Congreso, de 38 años, asumió entonces el cargo y prometió controlar la reciente ola de criminalidad. Juró como primer ministro a Ernesto Álvarez, un ex juez ultraconservador activo en las redes sociales.

El presidente lamentó la muerte del manifestante. Álvarez aún no se ha pronunciado al respecto, pero anteriormente afirmó que la Generación Z de Perú es una «pandilla que quiere tomar la democracia por asalto» y no representa «a los jóvenes que estudian y trabajan».

Críticas a Jerí y sus gobierno Surgió rápidamente porque anteriormente enfrentó una investigación luego de haber sido acusado por una mujer de violación.

La fiscalía desestimó el caso en agosto, aunque las autoridades continúan investigando a otro hombre que estaba con Jerí el día de la presunta violación.

Los manifestantes también condenaron a Jerí porque como legislador votó a favor de seis leyes que, según expertos, debilitan la lucha contra la criminalidad.

Los manifestantes exigieron que Jerí y otros legisladores renuncien y deroguen las leyes que, según dicen, benefician a los grupos criminales.

Durante la protesta, más de 20 mujeres gritaron «El violador es Jerí» o «Jerí es un violín», expresión del argot peruano donde «violín» significa violador. Los manifestantes lanzaron fuegos artificiales contra la policía, quienes respondieron con gases lacrimógenos y perdigones de goma.

Esa ira se basó en décadas de frustración de los peruanos, que han visto a sus líderes, año tras año, plagados de escándalos de corrupción, alimentando un sentimiento de cinismo y engaño en muchos de los jóvenes peruanos.

«Después del tema de las pensiones, vinieron otras frustraciones «vinculadas a la inseguridad, la erosión de la capacidad del Estado en Perú y la corrupción», dijo Omar Coronel, profesor de sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que estudia los movimientos sociales.

Las escenas violentas de la protesta trajeron recuerdos de violencia. protestas en los primeros meses del gobierno de Boluarte, cuando 50 manifestantes fueron asesinados.

Los manifestantes portaban carteles que decían «Protestar es un derecho, matar es un delito». Una mujer portaba un cartel que decía «De asesina a violador, la misma porquería», criticando el cambio de gobierno.

«Para mí, se trata de indignación por el abuso de poder, la corrupción y los asesinatos», dijo Tafur, el manifestante.

