Protestas a nivel nacional después de que 11 niños mueran de jarabe para la tos en Madhya Pradesh







Las protestas estallaron en múltiples estados el domingo después de la muerte de 11 niños en Madhya Pradesh’s Chhindwara Distrito, supuestamente después de consumir jarabe para la tos Coldrif.

La tragedia ha provocado la indignación nacional y obligó a las autoridades a tomar medidas rápidas contra la negligencia médica y la negligencia farmacéutica.

Según la agencia de noticias ANI, en Bhopal, los trabajadores del Congreso organizaron manifestaciones contra Madhya Pradesh Viceministro y Ministro de Salud Rajendra Shukla, exigiendo su renuncia. Los manifestantes llevaban pancartas que decían «Rajendra Shukla Sharam Karo, Istefaa do» y «Masoom Bacche ki maut ke saudagar zimmedari lo».

Simultáneamente, las protestas fueron la ayuda en Jaipur, donde el Congreso trabaja con consignas con consignas como «Nakli Dawa Band Karo, Doshiyo Ke Khilaaf Karwayi Karo, BJP Sarkaar Jawaabi, BJP Sarkaar Jawaabi The The Fiesta de aam aadmi (AAP) también organizó manifestaciones fuera de Kaysons Pharma, exigiendo que la compañía se cierre de inmediato.

Según el ANI, el trabajador de la AAP Amit Dadhich acusó al gobierno de permitir que circule medicamentos falsificados, calificándolo de una grave injusticia. «Varios niños están en la UCI después de tomar este jarabe. Incluso un médico que lo consumió se desmayó y fue ingresado en el hospital», dijo. El compañero de trabajo Ashutosh Ranka cuestionó cómo una empresa cerrada hace dos años aún podría estar distribuyendo medicamentos, desafiando al gobierno a demostrar su seguridad en la cámara.

Mientras tanto, el gobierno de Madhya Pradesh ha lanzado acciones contra los involucrados. El Dr. Pradeep Soni, un pediatra en Parasia, Chhindwara, que había recetado el jarabe a varios niños, fue suspendido con efecto inmediato en Primer ministro Mohan Yadavórdenes y ahora está bajo custodia policial. La policía también reservó Sresan Pharmaceuticals de Tamil Nadu, el fabricante de Coldrif, como el principal acusado en múltiples secciones de la Ley de Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) y Drugs and Cosmetics.

Después de las muertes, el gobierno de Madhya Pradesh prohibió la venta de jarabe de Coldrif en todo el estado. En los últimos 30 días, 11 niños han muerto debido a la insuficiencia renal vinculada a su consumo.

El Rajastán El gobierno también respondió rápidamente, suspendiendo al controlador de medicamentos estatales, deteniendo la distribución de todos los medicamentos de Kaysons Pharma e iniciando un comité de expertos para investigar. Las etiquetas de advertencia ahora serán obligatorias en drogas potencialmente dañinas.

En Delhi, el Ministerio de Salud de la Unión emitió un asesoramiento a nivel nacional que insta al uso racional de jarabes para la tos en los niños, destacando los riesgos graves para la salud.

(Con entradas ANI)





