Protestado por los recortes de TKD, Purbaya pide a los gobernadores que se concentren en mejorar la absorción del presupuesto

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, habló sobre las fuertes protestas de decenas gobernador relacionados con recortes en las transferencias de fondos a área (TKD) en la Presupuesto Presupuestario Presupuestario de 2026.

Pide a los jefes de distrito que no sólo se quejen, sino que se concentren en garantizar la absorción presupuesto funcionando bien, a tiempo y sin fugas.

«Así que, si se recorta su presupuesto, todos definitivamente protestarán. Dije que sí, a mediados del próximo año podría haber espacio para esto y más, actualizar si economía «Está empezando a mejorar y nuestros impuestos están mejorando», dijo Purbaya en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, Comisión XI de la RPD

Cree que el espacio fiscal del gobierno podría volver a aflojarse si las condiciones económicas y los ingresos fiscales mejoran el próximo año. En esa situación, no es imposible que las asignaciones presupuestarias a las regiones vuelvan a aumentar.

«Si la economía es buena, los impuestos aumentarán automáticamente. Ya veremos. Les diré que se aseguren de que la absorción del presupuesto sea buena, a tiempo y que no haya fugas. Si eso sucede entonces el año que viene podremos tener un superávit al alza, y (pedir) a la RPD que lo aumente», explicó.

Purbaya enfatizó que es difícil para el gobierno central aumentar el presupuesto regional si la absorción financiera y la rendición de cuentas a nivel local siguen siendo problemáticas.

«Cuando no se pueda eliminar, nos resultará difícil gestionar o aumentar el presupuesto regional. Ellos también están de acuerdo», subrayó.

Añadió que ya había una señal de entendimiento entre el gobierno central y los gobernadores para mejorar el desempeño fiscal en las regiones.

«Creo que la señal es así. Si ha sido buena hasta ahora (la absorción del presupuesto), no será llevada al centro. Así que asegúrese de que la descentralización pueda funcionar nuevamente con una mejor implementación de políticas», dijo.

Ministro de Finanzas (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa durante una reunión con la Comisión XI de la RPD RI Foto : Captura de pantalla de YouTube de la televisión parlamentaria

La declaración de Purbaya fue una respuesta directa a las protestas de decenas de gobernadores y vicegobernadores que son miembros de la Asociación de Gobiernos Provinciales de Indonesia (APPSI). Rechazaron la política de recorte de TKD en 2026, que cayó a 692,99 billones de IDR, o una disminución del 24,7 por ciento con respecto a 2025, que alcanzó los 919,9 billones de IDR.