Protestado por los miembros del Consejo, Pramono confirma que no se recortará el presupuesto para subsidios alimentarios.

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo enfatizó presupuesto para subsidios alimentarios Rp. 300 mil millones no se reducen ni se recortan.

Así lo transmitió Pramono tras el Proyecto de Reglamento Regional (Ranperda) sobre el Presupuesto Regional de Ingresos y Gastos (APBD) que fue aprobado en el Pleno en el Edificio DKI Yakarta DPRDMiércoles 12 de noviembre de 2025.

Reiteró que no habrá recortes en el presupuesto de subsidios alimentarios.

«La cuestión relativa a los subsidios alimentarios en la APBD es en respuesta a las aportaciones de honorables miembros del Consejo. Inmediatamente dije que no habría recortes en ese sentido», dijo Pramono a los periodistas.

Durante la sesión plenaria, varios miembros del DPRD de DKI Yakarta expresaron sus objeciones a los recortes presupuestarios para los subsidios alimentarios.

Uno de ellos es el miembro del DPRD de DKI Yakarta, Lukmanul Hakim. Admitió que estaba triste porque el plan para reducir los subsidios a los alimentos baratos al público en 300 mil millones de rupias no debería haberse llevado a cabo.

«Según la información de las reuniones, se dijo que ¿por qué se redujo? Porque la carne y la leche UHT no tienen demanda. Resulta que esto fue una mentira de los subordinados del Gobernador», dijo Lukmanul.

En línea con Lukmanul, Josephine, miembro del DPRD de DKI Yakarta, también afirmó estar decepcionada con el plan de recortar el presupuesto de subsidio de alimentos.

«Hoy vemos que nuestros alimentos baratos, nuestros alimentos subsidiados se reducen por razones irrazonables. Y estamos cayendo por debajo, no hay respuesta de que a nuestra gente no le gusta la carne y la leche», dijo Josephine.

Cuando se aprobó el Proyecto de Reglamento Regional de la APBD de 2026, la mayoría de los miembros del DPRD de DKI Yakarta abandonaron la sala o «salieron» de la sala de reuniones plenarias como una forma de decepción.

En respuesta a esto, Pramono dijo inmediatamente que pediría al Equipo de Presupuesto del Gobierno Regional (TPAD) de DKI Yakarta que revisara los recortes presupuestarios de subsidios alimentarios.

«Como creo que nuestro entusiasmo es el mismo, los subsidios alimentarios serán sin duda una prioridad para todos nosotros», afirmó Pramono.

Pramono también admitió que se lo había transmitido al presidente del DPRD de DKI Yakarta, Khoirudin. «Si aún es necesario hacer cambios, por supuesto los haremos en la APBD revisada», dijo.