Protesta violenta de Ladakh: los residentes exigen facilidad de las restricciones







En medio de las tensiones aumentadas en LatakhLa situación aún no parece ser más fácil. Después de la violenta protesta que estalló en el leh de Ladakh el 24 de septiembre, la administración restringió el movimiento innecesario bajo la Sección 163 del Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS).

Mientras narraba su terrible experiencia, los lugareños ahora han instado al gobierno a levantar las restricciones, diciendo que no podían comprar artículos básicos como comida y leche, informó ANI.

En medio de la intensa situación, Dolma, una mujer mayor de ConLadakh, dijo que pudo comprar leche después de una espera de cinco días. La anciana está instando a la administración a elevar las restricciones durante al menos una hora al día, lo que permite a las personas adquirir artículos esenciales.

Mientras hablaba con los medios de comunicación, la mujer dijo: «Esta área es terreno de polo. Estoy comprando leche después de cinco días. No pudimos comprar cualquier cosa después del 24. Los adultos pueden comer alimentos, pero es difícil para los bebés que dependen únicamente de la leche. Gradualmente, todo debería volver a la normalidad, pero no sabemos», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Además, agregó que «no tenemos verduras y leche en casa. Es especialmente muy difícil para los trabajadores salariales diarios y los turistas. Estamos indefensos.

Otro residente de Leh, Rajendra Singh, que proviene originalmente de JammuDijo que pudieron adquirir leche después de una espera de cinco días, dadas las restricciones impuestas por la administración tras las recientes protestas.

Singh agregó: «Estamos obteniendo leche después de cinco días. No estamos recibiendo productos. Solicito que el gobierno proporcione una relajación de una hora en el toque de queda todos los días, lo que nos permite comprar comida. Soy de Jammu pero vivo aquí en alquiler», según lo citado por ANI.

Mientras los lugareños están intentando su vida cotidiana, las fuertes restricciones impuestas bajo la Sección 163 de Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) están dificultando la vida de las personas.

Se han impuesto restricciones en LEH junto con un gran despliegue de fuerzas de seguridad Después de una violenta protesta el 24 de septiembre, donde se incendió la oficina del Partido Bharatiya Janata (BJP), informó ANI.

A principios del 26 de septiembre, la detención del activista climático Sonam Wangchuk bajo las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional (NSA) también provocó una fila masiva en todo el territorio de la Unión.

Las protestas se volvieron violentas en Leh el 24 de septiembre, después de lo cual el BJP La oficina en el área fue incendiada. Dos días después de la muerte de cuatro personas en protestas violentas, Wangchuk fue detenido bajo las disposiciones de la NSA. El activista climático ha sido acusado de «incitar a la violencia».

(Con entradas de ANI)





