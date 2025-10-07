Protesta rechazada por AFC, PSSI espera que el árbitro Kuwait permanezca neutral para liderar al equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita

Yakarta, Viva – Pssi A través del Secretario General Yunus nusi Responde a la respuesta de la carta de protesta a AFC sobre la cita árbitro El origen de Kuwait que dirigió el partido de cuarta ronda de los clasificatorios de la zona asiática 2026 Equipo nacional indonesio oponerse a Equipo nacional de Arabia Saudita.

En la respuesta a la carta fechada el 25 de septiembre, AFC implicaba que continuaron manteniendo al árbitro de Kuwait, independientemente de las protestas de PSSI porque se temía que el árbitro de la misma región afectara la objetividad en el campo.

«PSSI aceptó la decisión porque la decisión se convirtió en la autoridad de la AFC, confiamos como la carta de AFC a nosotros, a PSSI», dijo Yunus en el audio recibido por Antara en Yakarta el jueves.

El fútbol de la ASEAN liberó a todos los árbitros de servicio en el partido, todos provienen de Kuwait, y el árbitro principal será asignado a Ahmed al-Ali.

El árbitro asistente 1 fue asignado a Abdul Hadi al-Anzi y Ahmed Abbas como árbitro asistente 2. Ammar Askani fue designado como el cuarto árbitro o árbitro, mientras que Abdullah Jamali se desempeñó como árbitro asistente de video (Var) y Abdullah al-Kandari como asistente de arbitraes.

Yunus espera que el árbitro que lidera más tarde pueda defender el espíritu deportivo y el juego limpio en el campo, para que el juego no se lesione nada.

«Por supuesto, realmente esperamos que la deportividad, el juego limpio en este partido esté muy esperado y esperamos mucho porque no esperamos que este partido se lesione cuando hay una alineación del dispositivo del partido», dijo.

«Esperemos que este partido sea testigo de llena de neutralidad y todavía creemos, todavía estamos seguros porque esto es un partido para la Copa del Mundo, somos muy optimistas de que el árbitro liderará con los mismos Fairey y Netral-Netros», agregó.

Mientras tanto, en su carta de respuesta, AFC dijo que los funcionarios oficiales de servicio eran los mejores. También garantizan a los árbitros que tienen la tarea de profesionales y no están obligados por conflictos de intereses.

«El partido oficial regional afiliado no causa conflicto de intereses porque todos son árbitros de élite de la AFC que están completamente entrenados y responsables de dar lo mejor de sí sin miedo ni favoritismo», escribió AFC.