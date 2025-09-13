Protesta de Nepal Gen-Z: Sushila Karki asumirá el cargo como PM interino de Nepal







Días después de que estalló la protesta en NepalEl país tendrá un nuevo primer ministro el 14 de septiembre. El recién nombrado primer ministro interino de Nepal, Sushila Karki, asumirá formalmente el cargo de cargo el domingo. Según lo informado por la agencia de noticias ANI, Sushila Singh Karki también es probable que anuncie la expansión de su gabinete el mismo día, dijeron fuentes relacionadas con este desarrollo.

Más temprano el viernes, el ex Presidente del Presidente de Nepal de 73 años juró como primer ministro interino. La formación del nuevo gobierno ocurrió debido a la protesta generalizada de Nepal Gen Z, debido a la frustración por el estancamiento político, la corrupción y la disparidad económica, provocada por la prohibición de las plataformas de redes sociales en el país.

El nombramiento de Sushila Karki como PM interino se produjo después de que los manifestantes respaldaron colectivamente su nombre como su nominado para la posición interina. Los manifestantes, mientras la exigían como la Candidatocitó su integridad e independencia, luego de la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli después de las protestas generalizadas.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, la selección de Sushila Karki marca un raro momento de consenso en la política nepalí. Elegido a través de un voto público en poder de los líderes de la generación Z en la plataforma en línea Discord, el ex presidente del Tribunal Supremo surgió como la figura más popular y aceptable. Las fuentes dicen que no solo se encuentra entre el movimiento juvenil, sino también entre las fuerzas políticas tradicionales que buscan estabilidad y credibilidad en un momento de agitación.

Hoy temprano, el primer ministro Narendra Modi felicitó a Karki por asumir el cargo de primer ministro interino de Nepal.

Mientras publica en la plataforma de redes sociales X, Maneras de PM dijo: «Felicitaciones sinceras a la Honorable Sushila Karki Ji por asumir la oficina del primer ministro del gobierno interino de Nepal. India está totalmente comprometida con la paz, el progreso y la prosperidad de los hermanos y hermanas de Nepal».

El viernes, el parlamento de Nepal se disolvió formalmente, y las nuevas elecciones se programaron para el 5 de marzo de 2026, horas después de que el ex Karki se juró como el nuevo PM del país.

Al anunciar la decisión, la oficina del presidente dijo que la disolución fue aprobada en la primera reunión del gabinete convocada por Karki a las 11 p.m. (hora local), marcando el comienzo de un gobierno de transición de seis meses encargado de dirigir al país a las urnas, informó ANI.

Sushila Karki, que prestó juramento más temprano en el día en Sheetal Niwas, la residencia presidencial en Katmandú, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de Primer Ministro en Nepal.

La oficina del presidente dijo que el nuevo gabinete ha sido obligado a restaurar la orden y preparar el terreno para las elecciones al Parlamento Federal el 5 de marzo del próximo año.

