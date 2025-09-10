Protesta de Nepal Gen-Z: SSB Nabs Five Nepal Jail Woode en la frontera entre India-Nepal







Mientras los manifestantes en Nepal He estado empeorando la situación cada hora, cinco prisioneros evadieron con éxito la prisión de Nepal y estaban tratando de ingresar a la India. Actuando rápidamente en el incidente, el Sashastra Seema Bal (SSB) detuvo a los cinco prisioneros que habían escapado de una cárcel en Nepal e intentaban cruzar a la India, dijeron las autoridades.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, los prisioneros fueron atrapados a lo largo de la frontera entre la India-Nepal en el distrito de Siddharthnagar de Uttar Pradesh mientras intentaban infiltrarse en el territorio indio. Si bien los manifestantes también han incendiado una cárcel de Nepal, la sospecha sobre su escape de Nepal sigue siendo una pregunta.

Según los funcionarios, los escapados fueron interceptados por el personal de SSB durante un cheque en el avanzado fronterizo e inmediatamente fueron detenidos.

Posteriormente, los cinco prisioneros que habían sido detenidos fueron entregados más tarde al local policía para una mayor investigación y acciones legales.

Los funcionarios, mientras solicitaban el anonimato, dijeron que «cinco se mantuvieron en retraso, ya que no podían mostrar ninguna prueba de identidad válida a las tropas de SSB desplegadas en la frontera». Durante la investigación inicial, se descubrió que estaban entre los prisioneros que escaparon de una cárcel de Nepal ayer «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Una gran cantidad de reclusos escaparon de la cárcel de Dillibazar en el Katmandú de Nepal en medio del caos durante las protestas anticorrupciones en curso.

El SSB es una de las fuerzas policiales armadas centrales bajo el Ministerio del Interior. La fuerza tiene la tarea de proteger el borde abierto de 1.751 km de largo de la India con Nepal y el tramo de 699 km a lo largo de Bután. Además, Sashastra Sema Bal (SSB) ha sido vigilante desde los disturbios después de las protestas lideradas por Gen-Z en Nepal.

Las autoridades también dijeron que «los prisioneros fueron detenidos debido a la vigilancia de las tropas de SSB. Sin embargo, el ejército nepalés ha sido desplegado en la cárcel y sus alrededores para evitar una mayor escalada, ya que la policía lucha por mantener el control en la capital», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Además de la India, China también está atento a la protesta en curso en Nepal. China, el miércoles, instó a todas las secciones de Nepal a «manejar adecuadamente» los problemas domésticos y restaurar el orden social y la estabilidad después de que las protestas violentas llevaron a la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli.

(Con entradas de ANI)





