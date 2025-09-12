Protesta de Nepal Gen Z: Reunión de Katmandú de alto nivel pospuesta







En medio de la protesta en curso en NepalSe programó una reunión política de alto nivel que se llevara a cabo a las 9 a.m. del viernes en la Casa del Presidente en Katmandú. Sin embargo, debido a los disturbios que han estado sucediendo, la reunión de alto nivel en Katmandú ha sido pospuesta a 2 pm, según fuentes familiarizadas con el desarrollo.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, se espera que la reunión reúna a líderes políticos e institucionales clave, incluido el jefe del ejército de Nepal, Ashok Raj Sigdel, el Presidente del Justicia Prakash Man Singh Raut y los líderes principales del CPN (Centro Maoist). En medio de la protesta generalizada de la Generación Z que ha envuelto a la nación durante los últimos días. Es probable que el presidente nepalés Ram Chandra Paudel participe en la reunión.

La reunión se produce en medio de las protestas lideradas por la generación Z y la incertidumbre política en el país después de la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli.

Según la agencia de noticias ANI, se espera que una de las agendas clave de la reunión sea la discusión sobre la formación de un gobierno interino. La reunión también podría celebrar discusiones clave sobre el nombramiento del ex presidente de la justicia, Sushila Karki, como Primer Ministro interino de Nepal.

El apoyo a Karki llega en un momento en que la frustración por el estancamiento político, la corrupción y la disparidad económica han encendido protestas generalizadas desde el 8 de septiembre, provocadas por la prohibición de redes sociales plataformas en el país.

Más temprano el jueves, los líderes de la protesta de Gen-Z en una conferencia de prensa también respaldaron colectivamente al ex Karki como su candidato para el Primer Ministro interino. Las personas que protestaban por la prohibición de las redes sociales citaron que la integridad y la independencia de Karki podrían ser lo que reenviaría a Nepal. Fuiar la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli, estalló protestas generalizadas en todo el país, y la situación aún no parece ser más fácil.

Los líderes juveniles a la vanguardia de las manifestaciones también han declarado que la corrupción generalizada y el estancamiento político fueron las razones centrales detrás de su movilización masiva contra el gobierno.

Mientras aborda los problemas relacionados con la corrupción, Gen Z El líder Diwakar Dangal afirmó que «estamos organizando este movimiento contra la corrupción, ya que es rampante», haciéndose eco de las frustraciones de miles de jóvenes nepalíes, informó la agencia de noticias ANI.

Otro líder de la generación Z, Junal Gadal, enfatizó la elección del liderazgo para la fase de transición, declarando: «Deberíamos elegir a Sushila Karki como la mejor opción como el guardián del país», como lo citó la agencia de noticias ANI.

Teniendo en cuenta que Karki, la primera femenina de Nepal, es ampliamente considerada por su postura contra la corrupción judicial y política, el apoyo de la Generación Z para que se convierta en el próximo primer ministro de Nepal es inmensa.

Mientras que el alcalde de la ciudad metropolitana de Katmandú, Balendra Shah, ‘Balen` también ha expresado su apoyo a Karki, fortaleciendo su posición como el probable candidato del movimiento de la Generación Z.

(Con entradas de ANI)





