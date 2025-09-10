Protesta de Nepal Gen-Z: el aeropuerto internacional de Katmandú para reabrir en medio de protestas







En medio de las protestas en curso en Nepal, el Nepal La Autoridad de Aviación Civil anunció el miércoles que el Aeropuerto Internacional Tribhuvan de Katmandú volverá a abrir el 10 de septiembre de 2025.

En una declaración oficial, la autoridad dijo: «Por la presente, le informamos que los vuelos suspendidos debido a circunstancias adversas ahora se elevarían, lo que se ha tomado de acuerdo con la decisión de la reunión del Comité de Seguridad del Aeropuerto Internacional de Tribhuvan celebrados hoy. Los pasajeros que viajan al aeropuerto para vuelos se solicitan a sus respectivas compañías de la línea aérea para obtener información sobre vuelos y para que los documentos oficiales de las líneas aéreas e identifiquen los documentos de identificación con ellos cuando viajen», según sean citados por los citados por los citados por los citados de la agencia aérea.

La reanudación de vuelos se produce en medio de medidas de seguridad continuas en la capital, con los nepaleses Ejército arrestando a 27 personas involucradas en el saqueo, el incendio provocado y otros actos violentos.

Según los informes, los arrestos se realizaron entre las 10 pm los martes y las 10 de la mañana del miércoles, ya que se realizó un despliegue a nivel nacional de fuerzas para administrar las protestas en curso. El personal de seguridad también desplegó tres camiones de bomberos para extinguir incendios establecidos durante los disturbios.

La agencia de noticias ANI anteriormente también informó que las autoridades recuperaron 3.37 millones de NRS en efectivo robado de sospechosos en el corredor Gausala-Chabahil-Bouddha de Katmandú.

Además, la seguridad también confiscó una gran cantidad de armas, incluidas 31 armas de fuego de diferentes tipos, junto con revistas y municiones, confiscando 23 de Katmandú y ocho de Pokharasegún lo informado por ANI.

El ejército también confirmó que 23 oficiales de policía de Nepal y tres civiles heridos en enfrentamientos recientes están siendo tratados en hospitales militares.

En otro escenario, cinco prisioneros escaparon de la cárcel de Dillibazar de Katmandú e intentaron ingresar a la India.

Actuando rápidamente sobre el asunto, el Sashastra Seema Bal (SSB) desplegado en la frontera los detuvo. El incidente ocurrió en la frontera de Siddharthnagar en Uttar Pradesh durante los cheques. El escape se produjo después de que los manifestantes prendieron fuego a una cárcel de Nepal. Sin embargo, después de detener a cinco escapados, los prisioneros fueron entregados a la policía de Nepal para su investigación.

Los funcionarios, mientras se dirigían a este incidente, dijeron que «cinco se mantuvieron porque no podían mostrar ninguna prueba de identidad válida a las tropas de SSB desplegadas en la frontera». Durante la investigación inicial, se descubrió que estaban entre los prisioneros que escaparon de una cárcel de Nepal ayer «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

(Con entradas de ANI)





