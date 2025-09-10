Protesta de Nepal Gen-Z: Arrestas del ejército 27 en medio de protestas, toque de queda extendido en todo el país







En medio de la protesta en curso en Nepal, veintisiete personas han sido arrestadas. Según los informes, los individuos arrestados estuvieron involucrados en el saqueo, el incendio provocado y otros actos violentos durante las protestas lideradas por Gen Z en Nepal. El arresto de los 27 jóvenes fue realizado por el Ejército nepalés.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, los arrestos se realizaron entre las 10 pm de los martes y las 10 a.m. del miércoles. Con un despliegue nacional de fuerzas para administrar las protestas en curso, las autoridades en Nepal estaban tratando de tomar la situación bajo control. Además, el personal de seguridad desplegó tres camiones de bomberos para extinguir incendios establecidos durante los disturbios.

En un escenario sorprendente, las autoridades también recuperaron 3.37 millones de NRS en efectivo robado de sospechosos en el corredor Gausala-Chabahil-Bouddha de Katmandú, informó Ani.

Además, las fuerzas de seguridad también confiscaron una gran cantidad de armas, incluidas 31 armas de fuego de diferentes tipos, junto con revistas y municiones, confiscando 23 de Katmandú y ocho de PokharaSegún ANI.

El ejército nepalés también confirmó que 23 oficiales de policía de Nepal y tres civiles resultaron heridos en enfrentamientos recientes; Todos los heridos están siendo tratados actualmente en hospitales militares.

Anteriormente, el ejército nepalés anunció la imposición de órdenes prohibitorias y la continuación del toque de queda nacional en respuesta a los inquietud intensos impulsados ​​por la protesta dirigida por la generación Z en varias partes del país.

En una declaración publicada el miércoles por la Dirección de Relaciones Públicas e Información, el Ejército declaró que las órdenes prohibitivas permanecerán vigentes hasta las 5:00 p.m. de hoy.

El Ejército Además, declaró que un toque de queda a nivel nacional entrará en vigor a partir de las 6:00 a.m. del jueves 11 de septiembre de 2025.

El ejército nepalés señaló además que se tomarán más decisiones en función de la situación de seguridad en desarrollo.

Al emitir la declaración, el Ejército de Nepal también expresó su aprecio por la cooperación del público para ayudar a mantener el orden.

La liberación del Ejército de Nepal destacó: «El Ejército de Nepal expresa su gratitud a todos los ciudadanos por su continuo apoyo para cumplir con su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad en el país en la situación difícil actual. Expresando una profunda tristeza sobre la pérdida de vidas y la propiedad durante las protestas, todos se solicitan que cooperen en los esfuerzos para controlar las actividades criminales, como citada por la agencia de noticias ANI.

Durante la protesta de Gen-Z, el Hotel Hilton en Katmandú fue carbonizado después de que se incendiara. Además, el `Sital Niwas`, el nepalés Rashtrapati Bhawan en Katmandú, también fue una de las propiedades prominentes que fue destrozada y incendiada.

(Con entradas de ANI)





