





Agua india El martes canceló sus vuelos entre Nueva Delhi y Katmandú en vista del cierre del aeropuerto de la ciudad en medio de protestas antigubernamentales en Nepal e Indigo emitió un aviso para los pasajeros.

Nepal enfrenta protestas masivas de la generación Z y el Aeropuerto Internacional de Tribhuvan en Katmandú ha sido cerrado temporalmente.

Después de los disturbios en el país, el primer ministro nepalés, KP Sharma Oli, renunció el martes.

Hasta ahora, 19 personas han muerto desde el comienzo de las protestas del lunes.

En una declaración oficial, el portavoz de A Air India dijo: «En vista de la situación actual que prevalece en Katmandú, los siguientes vuelos AI2231/2232, AI2219/2220, AI217/218 y AI211/212 operando en el Delhi-Kathathmandu-Delhi Rou Nuestros pasajeros y la tripulación siguen siendo la máxima prioridad «.

En un aviso, Indigo dijo: «En vista de la situación prevaleciente en Katmandú, el aeropuerto ha estado cerrado por operaciones. En consecuencia, todos los vuelos hacia y desde Katmandú están suspendidos a partir de ahora. Si su viaje se ve afectado, puede optar convenientemente por un vuelo alternativo o reclamar un reembolso visitando nuestro sitio web. Estamos de manera cercana monitoreando los desarrollos y coordinando con las autoridades locales a las autoridades de las primeras que están de nuevo. Sigue revisando nuestros canales oficiales para obtener los últimos avisos y actualizaciones.

Más temprano el lunes, el ministro del Interior de Nepal, Ramesh Lekhak protestasen dos décadas.

Según las fuentes, Lekhak presentó su renuncia al primer ministro KP Sharma Oli durante la reunión del gabinete de emergencia celebrada en la residencia oficial el lunes por la noche.

Los manifestantes se reunieron cerca de la residencia privada del primer ministro KP Sharma Oli en Balkot, exigiendo responsabilidad por las muertes del lunes. Durante la protesta, los manifestantes prendieron fuego a la residencia, según los tiempos del Himalaya.

La Oficina Central del Congreso Nepalí en Sanepa fue destrozado el martes por la tarde, informó el Himalaya Times.

Los manifestantes también han vandalizado las casas del presidente del Congreso Nepal, Sher Bahadur Deuba, en Buddhanilkantha

Los manifestantes han atacado la oficina del partido político del CPN-UML en Chyasal, Lalitpur.

Los manifestantes rompieron ventanas, arrojaron piedras y establecieron fuego al edificio, como parte de manifestaciones contra la corrupción después de la muerte de 19 manifestantes el lunes.

Según los informes, la policía desplegó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Aunque las autoridades declararon que las fuerzas de seguridad habían recibido instrucciones de ejercer restricción y que no se autorizaban municiones vivas, hubo informes de disparos y lesiones en balas, según los tiempos del Himalaya.

El Aeropuerto Internacional de Tribhuvan (TIA) ha estado completamente cerrado después de manifestaciones crecientes.

El ejército nepalí ha sido desplegado para proporcionar seguridad en el aeropuerto, informó el ANI.

(con entradas ANI)





Fuente