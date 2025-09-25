Protesta de Ladakh: LG revisa la situación de seguridad en LEH, exige vigilancia







Mientras que la situación en Latakh Parece ser extremadamente preocupante en medio de la protesta en curso, cuatro personas murieron y más de 80 resultaron heridas. El incidente ocurrió durante los enfrentamientos generalizados en medio del cierre en Ladakh.

En vista de tomar la situación bajo control, el teniente gobernador del Territorio de la Unión, Kavinder Gupta, presidió el jueves una reunión de revisión de seguridad en Leh. Mientras presidió la reunión, Gupta pidió una mayor vigilancia para salvaguardar la paz en todo el territorio de la Unión, según lo informado por la agencia de noticias PTI.

El cierre y la protesta fueron llamados por un constituyente del cuerpo del ápice Leh (laboratorio) en apoyo de su demanda de avanzar en las conversaciones propuestas con el centro sobre la extensión del sexto horario de la Constitución y el Estado a Ladakh.

Al publicar en la plataforma de redes sociales X, la oficina del teniente gobernador dijo: «Una reunión de revisión de seguridad de alto nivel para evaluar la situación emergente en toda Ladakh, enfatizando la necesidad de una mayor vigilancia, coordinación interinstitucional sin problemas y medidas proactivas para proteger la paz, la seguridad y el orden público en todo el UT», según el PTI.

Funcionarios de Ladakh dijeron además que los altos funcionarios de la policía, CRPF y la administración civil asistieron a la reunión y discutieron en detalle la situación prevaleciente de la ley y el orden en la región.

Cientos de manifestantes que apoyan el movimiento de la condición de estado para Ladakh y la extensión del sexto horario se volvieron violentos el miércoles. Según lo informado por la agencia de noticias PTI, la protesta pronto se intensificó, y la gente estableció el BJP oficina en LEH y varios vehículos en llamas. Este incidente llevó a las autoridades a sujetar un toque de queda en la ciudad y sus áreas adyacentes.

Además, el Centro alegó que la violencia de la mafia fue guiada por las «declaraciones provocativas» del activista climático Sonam Wangchuk. El partido liderado por Modi también indicó que ciertos individuos «motivados políticamente» no estaban contentos con el progreso realizado en las conversaciones en curso entre los representantes del gobierno y los grupos de Ladakhi.

Por otro lado, el activista climático, que lideraba una huelga de hambre en Leh por las demandas gemelas, canceló su huelga de hambre después de la violencia del miércoles e instó a la gente a restaurar Paz en todo LadakhSegún PTI.

(Con entradas de PTI)





