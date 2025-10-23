Protegiendo el ecosistema ambiental, BRI Peduli brinda capacitación sobre el procesamiento de desechos de aceite de cocina usado en el banco de desechos de Bogor

Bogor, VIVA – El problema de los residuos sigue siendo un grave desafío en varias regiones de Indonesia. Cada día se generan millones de toneladas de residuos procedentes de actividades domésticas, industriales y de oficina, pero no todos se gestionan adecuadamente. Los residuos no tratados no sólo contaminan el medio ambiente, sino que también tienen un impacto negativo en la salud pública y la sostenibilidad de los ecosistemas.

A través del programa de Responsabilidad Social Ambiental o Responsabilidad Social Empresarial BRI Cuidado – Ninguno Kita GasBRI continúa llevando a cabo varias iniciativas para superar el problema de los residuos a través de varios programas que realmente pueden ayudar a superar el problema de los residuos en varias regiones de Indonesia.

BRI Peduli Yok Kita Gas impartió capacitación sobre procesamiento de aceite de cocina usado en Bogor

Esta vez, BRI se preocupa Yok Kita Gas se implementó nuevamente a través de la actividad de capacitación en procesamiento de desechos de aceite de cocina usado que se llevó a cabo en Azalea Waste Bank, Kel. Distrito de Babakan. Centro de Bogor, Kab. Bogor que involucra a miembros del Family Welfare Empowerment (PKK) Kel. Babakan así como administradores y miembros del banco de residuos.

En esta capacitación, los participantes recibieron material sobre cómo utilizar los residuos de aceite de cocina usado en productos útiles, como jabón para platos y jabón para manos. No sólo se les proporcionó materiales, sino que los participantes también llevaron a cabo prácticas directas sobre cómo hacer jabón para lavar a partir de aceite de cocina usado.

Esta formación es una forma de innovación ambiental que proporciona beneficios reales en los esfuerzos por preservar la naturaleza y reducir los residuos domésticos. El aceite de cocina usado, que generalmente se desecha después de usarse para freír, es un tipo de residuo líquido que puede contaminar el medio ambiente, especialmente si se arroja a los cursos de agua o al suelo.



El secretario corporativo de BRI, Dhanny, dijo que a través de esta capacitación, se invitó al público a ser más sabio y creativo en el manejo de los desechos domésticos, especialmente el aceite usado. Al transformarlos en jabón para lavar manos, los residuos que antes se consideraban inútiles ahora tienen un valor añadido y nuevas funciones que son útiles en la vida cotidiana.

«Este proceso no sólo reduce el potencial de contaminación, sino que también apoya los principios de una economía circular, donde los residuos se reprocesan para convertirlos en productos útiles», afirmó.

Además de los beneficios ambientales, Dhanny enfatizó que esta actividad también abre oportunidades para el empoderamiento económico de la comunidad, especialmente para las amas de casa o las mipymes, porque los productos de jabón procesados ​​pueden convertirse en productos comerciales respetuosos con el medio ambiente que tienen valor comercializable.