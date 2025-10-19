Proteger la naturaleza y los bosques de Kalimantan

Tanjung Selor, VIVA – Secretario General del PDI Perjuangan DPP (PDIP) Hasto Kristiyanto Inauguró oficialmente la Conferencia Regional DPD PDI Perjuangan (Konferda) así como la Conferencia Regional DPC PDI Perjuangan (Konfercab) comoKalimantán Norte.

Lea también: Como resultado de la transmisión de Trans7, el PDIP dijo que pidió a los internados islámicos que transmitieran sus aspiraciones de manera pacífica.



A la actividad, que se celebró el domingo 19 de octubre en el Hotel Luminor de Tanjung Selor, asistieron cientos de cuadros y administradores del partido, representantes de varios líderes de partidos políticos, representantes del gobernador de Kalimantan del Norte, así como el presidente de la provincia de Kalimantan del Norte, Bawaslu.

La inauguración fue animada y llena de matices culturales. Las danzas tradicionales y las tradiciones locales como la Danza Melewah, la Danza Selamat Datang, la Danza Bagentawai, la Danza Leleng, así como la procesión de corte de tumpeng, también colorearon la serie de apertura de la Konferda.

Lea también: Se detectan acciones imprudentes de Timber Mafia en Mentawai, las pérdidas estatales alcanzan los 239 mil millones de IDR



También acompañaron al Secretario General del PPD el presidente del PPD de Educación, Puti Guntur Soekarno, el presidente del PPD de Ganadores Electorales y Ejecutivos, Deddy Sitorus, y el portavoz del Partido Aryo, Seno Bagaskoro.

En su discurso de apertura, Hasto transmitió saludos y mensajes del Presidente General Megawati Soekarnoputri a todos los cuadros de Kalimantan del Norte, especialmente a la comunidad de guardias indígenas bosque.

Lea también: PDIP fortalece la capacidad de cuadros y voluntarios para brindar asistencia al PMI: promoción de la recuperación física



«El movimiento para cuidar la patria debe convertirse en la cultura del Partido», dijo Hasto.

Enfatizó que los cuadros del PDIP deben emular el espíritu de Megawati, quien en la década de 1990 visitó el interior de Kalimantan, se reunió con grupos tradicionales y caminó a lo largo de los ríos durante días para encontrarse cara a cara con funcionarios del partido en las bases.

Hasto continuó, para que todos los cuadros de Kalimantan del Norte no se sientan tentados por la seducción del poder del capital que sólo persigue ganancias económicas a expensas de la conservación de la naturaleza.

«Los bosques deben protegerse por sus ricos ecosistemas y hábitats. Pido a todos los cuadros que vean el vídeo ‘Cuidando la Madre Naturaleza Megawati’ en una entrevista con Rosiana Silalahi», dijo Hasto.

Desde una perspectiva geopolítica, Hasto evalúa que Kalimantan tiene una posición estratégica porque está flanqueada por importantes rutas comerciales internacionales.

«El desarrollo de Kalimantan no debe venir desde el centro a través de la deforestación, sino que debe basarse en un enfoque geoestratégico, utilizando la vía marítima archipelágica de Indonesia (ALKI) 1 y ALKI 2», subrayó.

Hasto también subrayó que la Konferda no era un lugar para disputar cargos, sino más bien un impulso para fortalecer la conciencia ideológica, histórica y organizativa.

“Conferda debe ser un espacio de consolidación para fortalecer las bases, generar conciencia colectiva y fortalecer el espíritu de las bases”, afirmó.