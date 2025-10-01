Proteger la industria del producto del tabaco, se alienta al gobierno a equilibrar la regulación

Yakarta, Viva – El Centro de Investigación de Políticas Económicas para la Facultad de Economía y Negocios, Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB), publicó los resultados de los últimos estudios relacionados con ‘Dynamics Regulación y el futuro Industria de productos de tabaco (Iht) en Indonesia ‘.

Leer también: El timbre llamado programa pro-personas se ve obstaculizado



Director de PPKE Feb UB, la profesora Candra Fajri Ananda dijo, este estudio destacó el desequilibrio de las regulaciones entre los cigarrillos de tabaco convencionales, los cigarrillos ilegales y los cigarrillos eléctricos, lo que provocó cambios en el comportamiento del consumo público y tuvo un grave impacto en la sostenibilidad de la sostenibilidad. Industria de Kretek nacional.

«La condición de la industria del producto del tabaco (IHT) en Indonesia está cada vez más deprimida por la aplicación de regulaciones cada vez más estrictas», dijo el profesor Candra en su declaración, el miércoles 1 de octubre de 2025.

Leer también: El presidente de Madagascar disolvió al gobierno después de que la demostración mata a 22 personas





Los agricultores secan las hojas de tabaco (ilustración fotográfica) Foto : Entre fotos/Aloysius Jarot Nugroho

Refiriéndose a los datos de aduanas e impuestos especiales (2023), hubo una disminución significativa en el volumen de producción de cigarrillos, de 348.1 mil millones de tallos en 2015 a 318.15 mil millones de tallos en 2023.

Leer también: Superar la circulación de cigarrillos ilegales, el Ministerio de Industria preparará nuevas reglas



La disminución ilustra la cantidad de presión que enfrenta la industria de Kretek, a pesar de que este sector tiene un papel importante no solo como defensor de la economía nacional. «Pero también como parte de la identidad cultural de la nación», dijo.

El Prof. Candra agregó, los resultados de la encuesta PPKE FEB UB (2025) también informaron, cuando se ve desde el precio de los cigarrillos consumidos, la mayoría de los fumadores ilegales eligieron cigarrillos a precios muy baratos, es decir, menos de RP 1,000 por tallo, con un porcentaje de 55.3 por ciento.

Mientras tanto, los fumadores dobles tienden a tener un patrón de consumo de luz, que es 1-6 palos por día con un porcentaje del 47 por ciento. Por el contrario, el consumo de peso (≥19 tallos por día) ocurre más en grupos de fumadores ilegales, con un porcentaje del 21.3 por ciento.

«Esto muestra que los fumadores ilegales tienden a comprar cigarrillos en grandes cantidades a precios muy baratos», dijo el profesor Candra.

Mientras que en términos de poder adquisitivo, los resultados del estudio PPKE FEB UB declararon que los fumadores legales y los fumadores dobles generalmente están dispuestos a pagar el precio máximo de los cigarrillos en el rango de RP 2,500 – RP 3,499 por tallo. Por el contrario, los fumadores ilegales solo pueden pagar por debajo de RP. 1,000, o entre RP. 1,000 – Rp. 1.499 por tallo.

Este hallazgo demuestra que el poder adquisitivo de los fumadores ilegales es relativamente más bajo que otros grupos. Cuando el precio de los cigarrillos excede los límites que pueden pagar, la mayoría de los fumadores ilegales (80.3%) tienden a cambiar a cigarrillos más baratos. Mientras tanto, los fumadores dobles también mostraron un patrón similar con la mayor parte del cambio a cigarrillos eléctricos.

Varias dinámicas muestran un desequilibrio de las regulaciones que tienen un amplio impacto en el consumo de cigarrillos, la sostenibilidad de la industria de Kretek, a los ingresos estatales.

«Si no se anticipa a través de una política más equilibrada, el riesgo de cambiar a los consumidores a productos ilegales y eléctricos será aún mayor y, en última instancia, erosiona la estabilidad económica, así como los objetivos de salud pública», dijo.