Proteger a millones de trabajadores y agricultores

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XI Hanif Dhakiri apreciar la decisión Ministro de finanzas Rhode Island Purbaya Yudhi Sadewa lo que garantiza los resultados de las tasas de impuestos especiales tabaco (CHT) no se elevó en 2026, porque se consideraba capaz de proteger a millones de trabajadores y pequeños agricultores en la industria.

«Esta política es apropiada y debe apreciarse. Sin un aumento en las tarifas, el gobierno proporciona certeza comercial, así como alineaciones a los trabajadores y a los agricultores de tabaco», dijo Hanif en su declaración en Yakarta, domingo 28 de septiembre de 2025.

Dijo que la decisión también jugó un papel importante en el mantenimiento del empleo en el sector del tabaco conocido como uno de los empleadores más grandes del país.

Leer también: 84 de los 200 grandes atrasos fiscales cazados por el Ministro de Finanzas de Purbaya han cumplido la obligación, el valor es RP. 5.1 billones





Miembro del DPR y PKB Waketum Hanif Dhakiri.

«La industria del producto del tabaco no solo es un contribuyente significativo a los ingresos estatales, sino que también apoya el empleo intensivo laboral. La estabilidad de la tarifa ayudará a la industria a sobrevivir mientras proporciona espacio para la inversión», dijo Hanif.

Además, enfatizó la necesidad de más pasos para que el impacto positivo de esta política sea más óptimo.

«Alentamos a la supervisión de cigarrillos ilegales para que se endurezcan, se desarrolla el área industrial y los fondos de participación en las ganancias de CHT están optimizados. De esa manera, los ingresos estatales se mantienen, el establo fiscal y los intereses de las personas en el sector del tabaco están cada vez más protegidos», dijo.

Anteriormente, el ministro de Finanzas indonesio Purbaya Yudhi Sadewa confirmó la tarifa Especial de tabaco no se elevará en 2026. La decisión se tomó después de escuchar directamente las aspiraciones de los empresarios de la industria del tabaco.

Purbaya afirmó haber tenido una audiencia con una gran industria de cigarrillos domésticos. Durante la reunión, cada parte se escuchó y dio aportes relacionados con la continuación de la industria de los cigarrillos, donde Purbaya también preguntó sobre la política de tarifas de impuestos especiales.

«Una cosa que discutí con ellos, ¿necesito cambiar las tasas del cargo en 2026? Dicen, siempre que no se cambie es suficiente. Sí, no cambio», dijo Purbaya.

Aunque canceló la tarifa impuesto sobre el cigarrilloPurbaya dijo que había preparado otra estrategia para mantener los ingresos estatales, así como la sostenibilidad de la industria de los cigarrillos.

Una estrategia es expandir el alcance de las fincas industriales del tabaco. Esta área ofrece instalaciones de apoyo que pueden ser utilizadas por empresarios del Estado Industrial del Tabaco.

Purbaya planea atraer a los fabricantes de cigarrillos ilegales al área especial, para que también puedan convertirse en jugadores en el sistema y pagar impuestos de acuerdo con sus obligaciones.

«Entonces, no solo defendemos una gran empresa, sino que las pequeñas también pueden ingresar al sistema», agregó Purbaya.

Leer también: Menkeu Purbaya retrasado Haga un recaudador de impuestos de comercio electrónico en línea

