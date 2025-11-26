Proteger a los docentes significa proteger el futuro de la nación

Jacarta – El vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia, Edhie Baskoro Yudhoyono o Ibas, asistió al día de conmemoración. Gurú Nacional 2025 en el Edificio Nusantara V, Complejo MPR/DPR RI, Senayan, Yakarta.

Lea también: Un psicólogo comparte 7 consejos para que los docentes se mantengan mentalmente sanos en medio de las demandas digitales



Al evento asistieron más de 600 profesores, tanto físicamente como en línea, de toda Indonesia.

En aquella ocasión, Ibas expresó su profundo agradecimiento por el papel de los docentes a la hora de hacer la vida inteligente. nación al mismo tiempo que forma el carácter generación sucesor en una era de rápidos cambios tecnológicos.

Lea también: Triste en el Día del Maestro, un educador fue encontrado muerto en el bosque de Songgom mientras Nyambi lo agarraba



Destacó que los docentes son los guardianes del futuro de la nación, los principales pilares de la educación que determinan la calidad y la dirección del progreso futuro de Indonesia. Por lo tanto, mejorar las habilidades de los docentes, digitalizar el aprendizaje, así como el bienestar y la protección de la profesión docente debe ser una prioridad para hacer realidad la Indonesia Dorada 2045.

«Hoy nos reunimos para apreciar el extraordinario papel de los docentes en toda Indonesia. Que se han convertido en parte de los objetivos de la nación», dijo Ibas en su declaración del miércoles 26 de noviembre de 2025.

Lea también: Lista de los diseños Twibbon del Día Nacional del Maestro más buscados este año



Según él, los profesores no son sólo profesores, sino también moldeadores del futuro de la nación. Ibas destacó el aprecio del Partido Demócrata por el papel de los docentes en todas las regiones de Indonesia

«Los maestros son la luz que guía el camino de la vida de la próxima generación de la nación. Los maestros dan forma y guían el futuro de esta nación», dijo.

Aparte de eso, la Facción del Partido Demócrata se compromete a seguir supervisando la mejora del bienestar de los docentes, incluida la protección de la profesión y la garantía de un estatus laboral decente.

Destacó la importancia de fortalecer las competencias a través de una formación continua que se adapte a los avances de la era digital, especialmente para los maestros de escuela primaria que desempeñan un papel importante en la construcción de las bases del carácter de los niños desde una edad temprana.

Se cree que un enfoque de aprendizaje divertido y con carácter es la clave para crear una generación superior y académicamente inteligente, moralmente fuerte y competitiva para afrontar el futuro.

«En una era de cambios rápidos, los maestros son guías que garantizan que cada niño pueda recorrer el camino correcto. Por lo tanto, proteger a los maestros significa salvaguardar el futuro de la nación», dijo.

Al cerrar sus palabras, Ibas reiteró su confianza y esperanza en el futuro de la nación.

«Si un maestro puede cambiar a un niño, y ese cambio puede influir en el futuro de Indonesia. Imagínese si miles de niños se inspiran, entonces Indonesia será aún más grande. Gracias maestros, nunca se cansen de hacer avanzar a los niños de la nación hacia la Generación Dorada», dijo.